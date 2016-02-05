金石期货：中国期指多头离场，短期或仍窄幅震荡

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下内容节选自2月5日的《期货日报》：
周四，沪深300指数收盘较前一交易日上涨36.12点，报2,984.76点。三大股指期货高开后强势攀升，临近午盘有所回落，午后再度走高。沪深300期指主力合约IF1602较周三收盘价上涨52.4点或1.79%，报2,978.8点。四份合约持仓量合计为45,619手，比前一交易日增加433手，成交量增加1,885手至22,843手。主力合约IF1602持仓量减少572手至2.98万手，成交17,349手。周四市场延续近几个交易日的偏强走势，总持仓继续增加，但春节临近，市场参与热情较低，成交量难以有效放大。
上周五以来，期指已收出四根阳线，持仓数据连续好转，市场情绪有所改善。但当前仍应以超跌反弹心态对待，不可盲目抄底。春节在即，短期资金面和消息面料将保持平稳，期指难有大的突破，或仍窄幅震荡。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
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