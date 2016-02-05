中国证券：125家券商去年实现净利2,448亿元，同比增153%--证券业协会

中国证券报周五并援引证券业协会的数据显示，截至2015年末，125家证券公司总资产为6.42万亿元，净资产为1.45万亿元，净资本为1.25万亿元。

中证报并引述业内人士表示，预计今年沪深两市难再现2015年的成交活跃度，证券公司全年经纪收入将明显下滑，但市场扩容和改革背景下投行业务有望成为新利润增长点，财富转移背景下资管业务将进一步壮大，员工持股、资产证券化等也将丰富券商资管业务的多样性，证券公司通过主动求变打破成长瓶颈仍大有可为。