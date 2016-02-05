中国证券：125家券商去年实现净利2,448亿元，同比增153%--证券业协会

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透上海2月5日 - 中国证券业协会统计数据显示，125家证券公司2015年实现营业收入5,751.55亿元人民币，同比增长121%，全年实现净利润2,447.63亿元，同比增长153%，124家公司实现盈利。
中国证券报周五并援引证券业协会的数据显示，截至2015年末，125家证券公司总资产为6.42万亿元，净资产为1.45万亿元，净资本为1.25万亿元。
此外，125家券商去年末的客户交易结算资金余额(含信用交易资金)2.06万亿元，托管证券市值33.63万亿元，受托管理资金本金总额11.88万亿元。
中证报并引述业内人士表示，预计今年沪深两市难再现2015年的成交活跃度，证券公司全年经纪收入将明显下滑，但市场扩容和改革背景下投行业务有望成为新利润增长点，财富转移背景下资管业务将进一步壮大，员工持股、资产证券化等也将丰富券商资管业务的多样性，证券公司通过主动求变打破成长瓶颈仍大有可为。
证券业协会此前公布的统计数据显示，2015年前三季度124家证券公司累计实现净利润1,924.65亿元，119家公司实现盈利；其中三季度净利为392.69亿元，较上半年单季盈利水平有明显下滑。 （完） (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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