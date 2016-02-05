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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:22 BJT

长江期货：利好助推铜价破位上攻

以下内容节选自2月5日的《期货日报》：

随着A股春节“红包行情”的启动，在美国大型锌生产商——Horsehead控股公司申请破产保护等事件催生的有色暴涨行情带动下，铜价破位上攻。

　　原油价格回升、铅锌板块事件冲击及短期国内收紧精炼铜供应对铜价构成利好。春节前高涨的市场情绪将推升铜价，但缺乏量能和消费支撑，上攻力度有待进一步观察。一季度供给收紧，加上一季度末的旺季采购预期，这期间铜价抗跌性攀升。但是，中国经济下行压力增大已成事实，铜消费增速放缓，中长期铜价弱势格局不变。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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