长江期货：利好助推铜价破位上攻

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下内容节选自2月5日的《期货日报》：
随着A股春节“红包行情”的启动，在美国大型锌生产商——Horsehead控股公司申请破产保护等事件催生的有色暴涨行情带动下，铜价破位上攻。
原油价格回升、铅锌板块事件冲击及短期国内收紧精炼铜供应对铜价构成利好。春节前高涨的市场情绪将推升铜价，但缺乏量能和消费支撑，上攻力度有待进一步观察。一季度供给收紧，加上一季度末的旺季采购预期，这期间铜价抗跌性攀升。但是，中国经济下行压力增大已成事实，铜消费增速放缓，中长期铜价弱势格局不变。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。