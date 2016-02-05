《分析师观点》台湾1月CPI年增0.81%创14个月高位，料3月央行将再降息

路透台北2月5日 - 台湾主计总处周五公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.81%，为连续第五个月为正数，更创14个月的高位；路透调查预期为年增0.72%。前高则是2014年11月的年增0.85%。分析师普遍预估3月央行将再降息半码。

1月CPI较上月经季调后则是跌0.22%；1月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期跌4.82%，但核心CPI较上年同期上涨0.65%。

以下为CPI及WPI的变动情况，单位为百分比(%)：

1月 12月

CPI（较上年同期） +0.81 +0.14

路透调查（较上年同期） +0.72 --

CPI（较上月，经季节调整）-0.22 -0.11

核心CPI（较上年同期） +0.65 +0.79R

WPI（较上年同期） -4.82 -7.23R

*市场评论**

台新投顾分析师王凯民：

先前日本央行意外宣布实施负利率，最近欧洲央行也可能延长负利率的时间点，加上美联储(FED)3月也可能不升息了，各国央行有扩大宽松的机会。

1月核心物价连续二个月增幅减缓，台湾央行更有机会因通膨偏低于3月再降息。但目前预估美国6月有可能升息，台湾央行6月也可能因此停止降息循环。

大众银行分析师陈森林：

1月有寒害因素，1月底物价稍有上来，估计第一季物价高一些，因去年同期偏低。估计今年全年CPI涨幅0.4%。

目前台湾实质利率还是可达到0.8%，在亚洲里面很高，很确定3月央行还是会降息半码，6月也会再降息。央行此举是想温和地引导台币往贬值的方向前进。

**市场反应**

--台币兑美元 周四收升2角至33.608。

--台股加权股价指数 周三封关日收跌0.84%或68.24点，至8,063.00点。

--五年券104/13期 殖利率收跌0.71基点至0.5150%。

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾行政院主计总处网站，网址为(www.dgbas.gov.tw/)

--参看台湾央行网站，请点选(www.cbc.gov.tw/)

**相关背景**

--台湾中央银行2015年12月底决议再将官方利率降息半码至1.625%，为2009年以来第二次，因经济表现异常疲弱。

--台湾官方此前再下修今年经济成长率仅1.06%，创下六年的低位；监于疲弱的经济成长表现，台湾央行12月也连续二季度降息，冀以刺激经济。(完)

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