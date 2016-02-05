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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 08:58 BJT

《香港报摘》--信报2月5日

* 要闻版头条：

--港铁 昨天突推出被视为坐拥将军澳日出康城景观最佳的第10期土地招标，惟每方尺楼面补地价仅2,044港元，相对景观较逊色的第9期，补地价在不足三个月暴跌19.7%，令市场哗然。

* 其他：

--香港三大发钞银行之一的渣打集团 ，旗下渣打银行（香港）位于铜锣湾波斯富街分行地舖，罕有地提早一年退租，料需要向业主作出赔偿。

--国泰航空 在新一期员工刊物《国泰天地》证实，首架接收的空中巴士 A350客机，因机舱产品延误，将延迟交付，但预期4月底便会接收。

--海洋公园2015年入场人次跌幅，较2008年金融海啸爆发期间更大。去年全年入场人次按年大跌14%至670万。对上一次录得跌幅是在2008年，该年跌幅为7.8%。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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