《香港报摘》--信报2月5日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
* 要闻版头条：
--港铁 昨天突推出被视为坐拥将军澳日出康城景观最佳的第10期土地招标，惟每方尺楼面补地价仅2,044港元，相对景观较逊色的第9期，补地价在不足三个月暴跌19.7%，令市场哗然。
* 其他：
--香港三大发钞银行之一的渣打集团 ，旗下渣打银行（香港）位于铜锣湾波斯富街分行地舖，罕有地提早一年退租，料需要向业主作出赔偿。
--国泰航空 在新一期员工刊物《国泰天地》证实，首架接收的空中巴士 A350客机，因机舱产品延误，将延迟交付，但预期4月底便会接收。
--海洋公园2015年入场人次跌幅，较2008年金融海啸爆发期间更大。去年全年入场人次按年大跌14%至670万。对上一次录得跌幅是在2008年，该年跌幅为7.8%。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。