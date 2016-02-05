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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:23 BJT

兴证期货：沪金“红包行情”将延续至春节后

以下内容节选自2月5日的《期货日报》：

近期黄金价格再次开始上涨，国际金价从1045美元/盎司上涨到了1,140美元/盎司附近。国内金价来势更为汹涌，上期所的黄金期货主力合约价格从最低的218元/克上涨到了243元/克。其实这样的上涨早有预兆，而且也会持续下去。

　　黄金价格近期的攀升主要是受到美联储加息利空出尽的影响。同时，由于人民币面临贬值压力，黄金的避险需求升温，吸引实物和投资需求入场，推升价格。这样的趋势短期不会发生改变，还有可能加速，“红包行情”可能会延续整个2月。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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