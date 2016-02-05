兴证期货：沪金“红包行情”将延续至春节后

近期黄金价格再次开始上涨，国际金价从1045美元/盎司上涨到了1,140美元/盎司附近。国内金价来势更为汹涌，上期所的黄金期货主力合约价格从最低的218元/克上涨到了243元/克。其实这样的上涨早有预兆，而且也会持续下去。