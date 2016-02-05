兴证期货：沪金“红包行情”将延续至春节后

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下内容节选自2月5日的《期货日报》：
近期黄金价格再次开始上涨，国际金价从1045美元/盎司上涨到了1,140美元/盎司附近。国内金价来势更为汹涌，上期所的黄金期货主力合约价格从最低的218元/克上涨到了243元/克。其实这样的上涨早有预兆，而且也会持续下去。
黄金价格近期的攀升主要是受到美联储加息利空出尽的影响。同时，由于人民币面临贬值压力，黄金的避险需求升温，吸引实物和投资需求入场，推升价格。这样的趋势短期不会发生改变，还有可能加速，“红包行情”可能会延续整个2月。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。