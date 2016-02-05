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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:24 BJT

中原期货：郑糖或形成整理形态，认为上涨格局为时尚早

以下内容节选自2月5日的《期货日报》：

白糖1605期价周四收盘站在5400点上方，有效突破近期形成的下降压力线，下跌格局有所改变。但目前认为白糖进入上涨格局为时过早，很有可能形成一个整理形态。操作上，激进投资者可以5400点作为防守少量介入多单，保守投资者暂时等待。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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