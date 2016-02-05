台湾央行：开放申购28、91和182天期存单，金额不限

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透台北2月5日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行存单到期3,587.50亿台币。
今日央行存单各天期发行利率如下：28天期为0.73%；91天期为0.79%；182天期则为0.91%。
央行上日发行5,066.8亿台币定存单。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。