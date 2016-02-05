光大期货：大连铁矿石期货价格易涨难跌

以下内容节选自2月5的《期货日报》：

近期铁矿石表现抢眼，价格重心不断上移，普氏铁矿石指数从39.25美元/吨已升至44.75美元/吨，同时I1605也经过多日蓄势后，强势突破震荡箱体的上沿。随着钢厂利润恢复，节后开工意愿增强，叠加国内外矿山季节性减产，供需关系改善有望推动矿价继续反弹，前期多单谨慎持有，350元/吨以上可逐步减磅。

根据Mysteel统计，全国45个主要港口铁矿石库存为9,657万吨，较上周五下降184万吨，较1月中旬10,063万吨的最高值明显下降。其中日均疏港总量为278万吨，显着超过近期平均260万吨左右的水平。另外，Mysteel统计的64家样本钢厂进口矿平均可用天数29天，环比增加3天。烧结粉矿日耗总量较前期增加2.95万吨，钢厂加速烧结矿备库进程。烧结矿中平均使用进口矿配比91.30%，增加0.32%。钢企利润好转已推动华北区域钢厂率先有复产迹象。从港口铁矿石疏港量和钢厂原料库存增加来看，钢厂确实存在明显补库迹象。目前铁矿石货源主要控制在少数大户手中，集中度相对较高，挺价的意愿强烈，也使得矿价暂时易涨难跌。(完)

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