光大期货：大连铁矿石期货价格易涨难跌

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下内容节选自2月5的《期货日报》：
近期铁矿石表现抢眼，价格重心不断上移，普氏铁矿石指数从39.25美元/吨已升至44.75美元/吨，同时I1605也经过多日蓄势后，强势突破震荡箱体的上沿。随着钢厂利润恢复，节后开工意愿增强，叠加国内外矿山季节性减产，供需关系改善有望推动矿价继续反弹，前期多单谨慎持有，350元/吨以上可逐步减磅。
根据Mysteel统计，全国45个主要港口铁矿石库存为9,657万吨，较上周五下降184万吨，较1月中旬10,063万吨的最高值明显下降。其中日均疏港总量为278万吨，显着超过近期平均260万吨左右的水平。另外，Mysteel统计的64家样本钢厂进口矿平均可用天数29天，环比增加3天。烧结粉矿日耗总量较前期增加2.95万吨，钢厂加速烧结矿备库进程。烧结矿中平均使用进口矿配比91.30%，增加0.32%。钢企利润好转已推动华北区域钢厂率先有复产迹象。从港口铁矿石疏港量和钢厂原料库存增加来看，钢厂确实存在明显补库迹象。目前铁矿石货源主要控制在少数大户手中，集中度相对较高，挺价的意愿强烈，也使得矿价暂时易涨难跌。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。