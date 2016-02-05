中国个股：泛海控股以27.3亿元受让民生信托控股权并增资近57亿元

路透上海2月5日 - 中国泛海控股股份有限公司 周五公告称，拟受让母公司中国泛海控股集团持有的民生信托59.65%股权，对价为27.3亿元人民币；并投入56.87亿元参与民生信托的增资计划。

民生信托拟在上述股权转让事项完成后新增注册资本40亿元，使其注册资本增至70亿元。泛海控股的全资子公司武汉中央商务区建设投资股份有限公司在受让59.65%股权后，按每股约1.422元的价格，认缴民生信托本次全部新增注册资本。

受让股权及增资计划完成后，泛海控股旗下武汉中央商务区公司和浙江泛海建设投资公司将合计持有民生信托约93.42%股权。

民生信托2014年实现净利1.87亿元，去年1-9月实现净利3.15亿元，管理资产规模突破1,000亿元。

泛海控股称，公司正在抓紧落实“以金融为主体、以产业为基础、以互联网为平台的产融一体化的国际化企业集团”转型目标，而信托是公司金融板块的重要组成部分。通过此次受让和增资，将进一步夯实公司信托业务平台，同时朝“金融全牌照”的目标更近了一步。