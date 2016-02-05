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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:25 BJT

金鹏期货：大连菜粕期货节后仍有走高潜力

以下内容节选自2月5日的《期货日报》：

去年11月下旬以来，受美豆企稳反弹以及国内粕类冬储备货增加影响，菜粕期货走出了稳步上行趋势。展望后市，美豆仍存在炒作题材，而国内菜粕需求在春节后随着天气转暖，将逐渐进入消费旺季，菜粕期货在春节后仍有走高潜力。

　　世界豆类价格的风向标美豆期货仍存在冲高机会，而国内菜粕阶段性供应偏紧，节后需求转旺，菜粕期货春节后或有走高机会。为规避节日风险，操作上可暂时空仓观望或少量多单。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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