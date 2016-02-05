金鹏期货：大连菜粕期货节后仍有走高潜力

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
以下内容节选自2月5日的《期货日报》：
去年11月下旬以来，受美豆企稳反弹以及国内粕类冬储备货增加影响，菜粕期货走出了稳步上行趋势。展望后市，美豆仍存在炒作题材，而国内菜粕需求在春节后随着天气转暖，将逐渐进入消费旺季，菜粕期货在春节后仍有走高潜力。
世界豆类价格的风向标美豆期货仍存在冲高机会，而国内菜粕阶段性供应偏紧，节后需求转旺，菜粕期货春节后或有走高机会。为规避节日风险，操作上可暂时空仓观望或少量多单。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。