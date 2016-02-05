全球金市：金价在三个月高点附近，有望创一个月来最大单周涨幅

美国4月黄金期货合约 下跌0.2%至每盎司1,154.70美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三的690.05吨增加0.52%，至693.62吨。 该基金持仓量随金价上升，此一水平亦为去年10月底以来最高。

周五的焦点在于美国非农就业数据，若表现好于预估，则可能推升美元，使得金价涨势暂歇。

技术分析师表示，金价可能在1,160-1,165美元遭遇阻力。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金