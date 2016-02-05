全球金市：金价在三个月高点附近，有望创一个月来最大单周涨幅

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
美国4月黄金期货合约 下跌0.2%至每盎司1,154.70美元。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量较周三的690.05吨增加0.52%，至693.62吨。 该基金持仓量随金价上升，此一水平亦为去年10月底以来最高。
周五的焦点在于美国非农就业数据，若表现好于预估，则可能推升美元，使得金价涨势暂歇。
技术分析师表示，金价可能在1,160-1,165美元遭遇阻力。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/陈宗琦；审校 孙茉莉/王颖)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。