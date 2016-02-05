《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

* 明报：

--中港基金互认开闸以来，香港证监会累计批出24只南下基金，但内地证监会迄今仅批出3只北上基金。证监会投资产品部执行董事梁凤仪表示，她相信中证监会按照自己的既定程序，并透露至今香港证监会收到近40份南下申请。

* 苹果日报：

--长和 主席李嘉诚私人持有的维港投资，近日入股Bitcoin支付系统公司Blockstream。这次是A轮融资，由维港、AXA Strategic Ventures、DigitalGarage等牵头，共融资5,500万美元。

* 星岛日报：

--惠理 发盈警，预报2015年全年纯利只得2.5亿港元，按年倒退68%，因公司管理的基金回报未如预期，令表现费收入大减。

* 文汇报：

--精电国际 公布，向深交所上市的京东方科技 以每股3.5港元发行4亿股新股，相当于扩大后股本54.7%， 涉及总代价14亿港元。（完）