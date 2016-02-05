《香港报摘》--其他报纸重要消息2月5日

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
* 明报：
--中港基金互认开闸以来，香港证监会累计批出24只南下基金，但内地证监会迄今仅批出3只北上基金。证监会投资产品部执行董事梁凤仪表示，她相信中证监会按照自己的既定程序，并透露至今香港证监会收到近40份南下申请。
* 苹果日报：
--长和 主席李嘉诚私人持有的维港投资，近日入股Bitcoin支付系统公司Blockstream。这次是A轮融资，由维港、AXA Strategic Ventures、DigitalGarage等牵头，共融资5,500万美元。
* 星岛日报：
--惠理 发盈警，预报2015年全年纯利只得2.5亿港元，按年倒退68%，因公司管理的基金回报未如预期，令表现费收入大减。
* 文汇报：
--精电国际 公布，向深交所上市的京东方科技 以每股3.5港元发行4亿股新股，相当于扩大后股本54.7%， 涉及总代价14亿港元。（完）
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。