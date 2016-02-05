港报社评：议员指控议员干预议员，立法会沦为闹剧--信报2月5日

泛民拉布，已是常态，不管政府官员以及相关业界多么厌烦，拉布始终是＂少数不服从多数＂的抗争策略之一，而且符合议事规则，同时符合部分反对派支持者的主观愿望，拒绝拉布的政党有机会被围堵，即使立场激进的议员梁国雄亦吃过苦头。立法会主席曾钰成苦口婆心不断重申，只要不违反议事规则，他不会贸贸然剪布。

泛民拉布的新招是不断要求点算人数，企图透过人数不足而制造流会，建制派筑起人肉长城反拉布，如此情况亦属常态。问题是，拉布与反拉布之间，双方阵营能不能表现得有水准一点？立法会议员虽然因为民望下滑而不再怎么尊贵，但起码应该尊重自己又尊重对手，否则立法会作为三权分立的重要一环，将会丧失其应有的公信力。

立法会昨日继续审议《2014年版权（修订）条例草案》，第四度流会，原因依然是法定人数不足。当时泛民议员全部不在席，部分建制派来不及返回会议厅，人民力量的陈伟业和陈志全站于门外拒绝进入，得悉流会消息之后表现雀跃，振臂欢呼。既然拉布是蓄意为之，流会是其目的，如此顽童似的举止不难理解，算得上是＂破坏王＂毫不矫饰的真情流露。然而更加耐人寻味的＂罗生门＂事件发生在另外几位议员身上，首先是工联会的陈婉娴和自由党的锺国斌异口同声指控，在响钟召集议员返回会议厅期间，有资深议员按下升降机不止一个楼层的掣，疑为阻延他们回到会议厅。其次，民主党的涂谨申不讳言自己就是他们口中的资深议员，但矢口否认利用＂玩＂存心阻延。

如果＂玩＂的指控属实，这不但是十分无聊的反智行为，而且有可能犯法。根据《立法会（权力及特权）条例》第十九条规定，任何人袭击、妨碍或骚扰前往或离开会议厅范围的议员，即属干犯＂干预议员罪＂，最高可判罚款1万元及监禁12个月。因此曾钰成表示，如果有足够证据证明有犯罪行为发生，会以正当的途径处理，但现时未有足够资料作结论。

2013年4月，梁国雄的助理黄浩铭伙同社民连成员林翰飞，数度按掣干预议员使用升降机，两人正是被控以上述罪名，分别被判罚款1,500及3,000元。

从涉事各人的供词看来，＂玩＂指控暂无法证实，涂谨申虽然巧合地两度与赶回会议厅的建制派议员同，并令对方感觉受阻，但其解释可以接受；陈婉娴和锺国斌也许在紧张激烈的反拉布战中，有点过度敏感了。

把立法会双方阵营比喻为足球比赛的话，沉闷的拉布与反拉布尚在其次，观众最不愿意看到的是球员之间阴招尽出，这一边阻人前进，那一边故意插水，嘴巴吵架多过用脚踢波，球证不停吹响哨子暂停赛事。看到这种不堪入目的低水准球赛，球迷的反应自然是嘘声四起。

诚然，版权条例存在着争议，正反意见不容易妥协，但议员的职责不是客观讨论尝试解决问题吗？如今居然发展到涉嫌犯法的＂玩＂阻人，无论指控属实与否都是贻笑大方的低能闹剧。立法会沦落至此，议员指控议员干预议员，各打50大板也不足以为纳税人泄恨。

版权修订条例草案委员会主席陈监林表示心淡，原本计划举办四方会谈，由政府、议员、网民和版权持有人共同参与，但如今再一次流会，泛民没有遵守不拉布不点人数的承诺，表现令人失望。陈监林认为泛民必须向他和议会道歉;泛民会议召集人何秀兰反驳谓，不点人数即变相加快审议进度，＂即系叫我哋袋住先＂，但她仍然希望陈监林不要气馁，继续努力筹备四方会谈，届时不提出点算人数，释出善意。

四方会谈若然能够带来共识，大家乐观其成，要是又因为非理性的意气之争而告吹，心淡的相信是把议员送进立法会的选民。（完）

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