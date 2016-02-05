港报社评：小三TSA题型微调，学生应毋须捱操练--明报2月5日

一度闹得沸沸扬扬的小三＂全港性系统评估＂（TSA）争议，检讨TSA委员会的建议能否使TSA回归常轨，尚待观察。争议声中，部分家长以至个别教育团体、政党人士提出的诉求，虽然偏离了专业范畴，有流于民粹之嫌，不过，教育局坚持按教育专业原则处理，值得肯定。经过今次争议，若能引发整体社会反思操练文化，学生毋须再承受无休止操练的折磨，将是下一代的福气，只要各方持份者下决心、肯努力，学生在快乐学习中健康成长的可能，完全存在。

关于小三TSA，有意见认为年级太早了，作用不大，要求取消。教学理论已经确认小学三年级是学习差异的转折点，TSA评估学生的学习水平，得出数据，供学校因应加强和改善，其他较先进国家都这么做，所以，若说要取消小三TSA，从理论与实际都经不起检验。委员会肯定TSA的原意和价值，认为TSA资料回馈学与教的功能，有助改善校本课程和教学安排。TSA既属必要，委员会检讨社会家长关注的问题，包括过度操练、题型过深等，就是要在专业范围内解决问题。

委员会有关题型的建议，实际上认同过去有问题，就题目数量与艰深程度，都做了调整。例如中文阅读理解减少1篇文章、英文阅读卷由4个部分减至3个，并考虑贴近小三学生的理解程度；数学科题目总数则减少约20%，主要减少复杂的题目等。这些建议，回应了部分教师或家长的批评，事实上，若题目太多和深奥，对学生普遍构成压力，一些操练可能因此而起。

TSA异化，与本港的特定情况有关。首先，有教育官员就TSA与学校互动时，学校都感受到与＂杀校＂有关连，而办学团体利用TSA成绩为团体内的学校＂排名＂，使学校认定涉及＂杀校＂的评核标准，于是为＂排名＂不断操练学生；有些学校唯恐＂执输＂加入操练行列，部分家长为了子女的成绩或派位，也要求学校操练。这条＂操练生态链＂的形成和存在，在教育界并非什么秘密，究其性质TSA并非始作俑者，而是几方面持份者的问题，使TSA偏离了原有精神和功能。

教育局已经一再重申TSA无关学校存废，为进一步确立TSA与学校的关系，教育局接受了委员会的建议，将发出内部指引，提醒视学或分区教育主任不向学校提及TSA成绩，并把TSA从外评指标中剔除；这是进一步消除师生的压力，正常情况下，可避免加剧操练学生。在题目数量减少和题型微调之后，加上TSA成绩与评核学校的指标切割，理论上，学校毋须再操练学生，以平常心应付TSA就得了。

即使委员会的建议符合教育专业原则，不过就顺应部分家长的强烈要求，仍然建议今年邀请50所学校小三学生做＂新版TSA＂，其余90%小学可自行选择参加与否，等于变相搁置TSA一年，这是妥协，而教育局接受建议，则是让步了。不过，基于小三TSA的必要，教育局已经清晰表示，新版TSA题型，让受邀学校学生做过之后，再检讨微调，2017年全港小三学生都要参加TSA。这是合理决定和安排。

有家长和教育团体仍然要求学生自由选择是否参加TSA，这个想法不合理，也不可行。小三TSA在全港同年级学生参加，目的要得出数据，供学校参考。设若容许学生自由选择，不排除有学校为免拉低平均成绩，会＂劝喻＂程度稍差的学生缺席，甚或有学校因为学生程度参差，乾脆不参加TSA。这样的话，教育局从TSA得到的数据，会被扭曲了，并未全面反映小三学生的程度，失去提高学习水平的参考意义。

委员会的建议尝试解决学校操练问题，从改善题型、TSA成绩与学校的表现进一步切割，这些改变使学生与学校的压力大减，理应再没有操练学生的诱因，不过，事态会否按委员会的建议目标发展，尚待验证。TSA改善之后，家长若发现子女仍然要应付无休止的操练，就要向校方和教育局反映，并积极跟进，确保子女的学习回复正常。操练文化之形成，其中主要原因是攀比，若有学校操练或家长要求学校操练，其他学校和家长都会＂不甘后人＂，受害者仍然是淹没在操练之中的八九岁小朋友。教育局决定持续做TSA，学生是否可免于操练，主要视乎学校、教师和家长会否自觉，不再操练学生，期望经过今次争议之后，这种自觉会成为社会主流，使学生彻底告别操练文化。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘