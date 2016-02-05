港报社评：流会不止，泛民毁解结机会--星岛日报2月5日

立法会审议《版权（修订）条例草案》，再度因为出席人数不足而流会，宝贵时间又白白浪费，部分长期玩弄拉布手段的泛民议员，却喜形于色，充分反映＂愈乱愈好＂的心态。 今次立法会本来计画开到昨晚八时，接着今天再开4小时会议，可惜昨日下午3时许即流会，余下九小时的辩论时间随即泡汤。 这项法案在立会恢复二读辩论，至今已接近两个月，泛民议员要求点算出席人数超过200次，单是点人数及召集议员来开会，已经花了差不多40小时，连同昨日共流会四次，因流会而损失的辩论时间超过30个小时，刷新了审议单一法案期间的流会纪录。 这条旨在保障网上知识产权的法案，已经因应网民关注，列明六大豁免被控的范畴，保障二次创作的言论及发表自由，但网民并不＂收货＂，认为至少须参考美国的做法，列明只要是＂公平使用＂即可受豁免。

虽然政府承诺在立法后检讨，网民却不肯＂袋住先＂，甚至狙击初时没有表态拉布的部分泛民议员，结果形成全体泛民议员都以大部分时间缺席会议，来博取拉布流会。 网民觉得＂公平使用＂原则的保障范围较广，政府则指出这原则比较虚，不及白纸黑字订明保障范围清晰。网民希望两样都要，版权持有人组织则不肯让步。法案在立法会长时间僵持不下，导致其他事项大塞车，甚至可能威胁每年最迟三月底要通过的临时拨款决议案，影响政府发放综援等各种福利开支和公务员薪金。 正常运行的立法会，对财政司提交的新财政年度预算案，当中涉及开支部分的《拨款条例草案》，通常要到5、6月才完成立法程序，但新财政年度在4月起就开始，故此立法会通过临时拨款决议，避免出现政府无钱可用的空窗期，让政府可以维持顺畅运作。版权法案如果拖到3月，临时拨款的讨论时间就会异常紧逼。 审议这项法案的委员会主席陈监林议员，为打破僵局，提出了＂四方会谈＂，让政府、议员、网民和版权持有人面对面讨论，换取泛民议员放弃拉布。这种安排，等如是把本来打算在立法后才展开的进一步谘询，提前到立法前进行，有网民组织表示，如果能够把＂公平使用＂原则纳入今次修订范围，则愿意暂时搁置其他诉求，同意通过法例。 无论＂四方会谈＂是否涉及让步方案，抑或是停止拉布之策，重要的是大家可以有平台面对面倾谈，设法解开死结，无论最后能否谈出成果，至少有助减少叫骂和戾气。可是，经过昨日的流会，拉拢四方坐在一起的机会，更加渺茫。 实际上，无论哪一方，都有人希望理性解决事件，但泛民中却有人根本不想解决问题，觉得愈乱愈有利自己在浑水中捞取政治利益。如果法案审议没法有进展，剪布再毋须迟疑。（完）