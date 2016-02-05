港报社评：尊重专业意见，停止炒作TSA--文汇报2月5日

政府昨日接纳负责检讨全港性系统评估TSA委员会的报告，决定今年只邀请一成小学试考经调整后的小三TSA。当局在充分听取社会声音，征询检讨委员会专业意见后，适当对全港TSA安排作出调整，实事求是，从善如流，值得肯定。社会各界也应尊重检讨委员会的客观专业报告，停止政治化炒作，不要再继续全盘否定TSA。若纠缠不休，盲目反对，只能证明＂取消TSA＂不过是为了达到攻击政府的政治目的，绝非考虑学生福祉。

政府接纳检讨委员会的建议，决定将今年的小三TSA改为在50间不同类型小学进行，大约占全港小学一成，变相令其余九成小学可停考1年。不仅如此，修订后的TSA测试，无论是试题内容还是题量均有＂减负＂，中、英文科的阅读理解篇章都会减少，数学科题目也减少两成。 对于有学校担心，当局会以此成绩厘定学校排名高低，甚至向学校施压，政府亦采纳委员会意见，预计引入简化版的成绩报告，明确显示不会以此作为评估学校表现的依据。

上述调整，既综合了业界不同持份者的专业意见，又针对社会上关于TSA的普遍诉求作出回应，兼顾客观公平原则和教育专业精神，考虑学生和学校的感受。这种以广泛理性探讨改善政策，正视和解决问题的态度，得到教育界主流和大多数市民的支持。

应该看到，TSA检讨委员会的组成，包括中小学校长、教师、大学学者、家长代表以及办学团体等不同持份者，具有相当高的专业性和代表性，其所提交的修订建议，较为客观地评估TSA的教学效用，同时最大程度地矫正TSA在实践中出现的弊端，例如备受诟病的操练问题。

社会各界应该尊重和信任检讨委员会的意见，停止对TSA武断的批判，避免再误导学生、家长和学校反对TSA，甚至令抗争气氛愈演愈烈。学生学习怎能完全没有考试，适当的考试是学生成长的必经途径。＂教协＂作为本港的重要教育团体，是教育界的持份者之一，但＂教协＂完全抹杀检讨委员会成员的努力和专业意见，将修订安排说成是＂敷衍教育界和家长＂、＂换来的也只是换汤不换药的新版TSA，不能彻底解决学校和学生承受的压力＂，这是不尊重业界和专业判断，仍想将TSA议题政治化，让学生、家长、学校深陷政治漩涡。（完）

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