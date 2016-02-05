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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:46 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元回到0.7200附近，此前澳洲公布零售销售数据

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* 澳元兑美元在0.7200附近震荡，此前公布疲弱零售销售数据及澳洲央行季度货币政策声明

* 澳元兑美元几未从人民币中间价强劲中获得支撑

* 亚洲市场全都处于农历新年假期的气氛中，只有最后一刻的部位调整

* 零售销售数据疲弱被澳洲央行货币政策声明的影响所抵销

* 在中国市场2月15日结束春节假期恢复交易前，澳元兑美元看来充其量进行区间交投

* 支撑位在0.7150；阻力位在0.7250，最新报0.7200

(完)

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