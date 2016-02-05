《汇市简讯》澳元兑美元回到0.7200附近，此前澳洲公布零售销售数据

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
0130GMT
* 澳元兑美元在0.7200附近震荡，此前公布疲弱零售销售数据及澳洲央行季度货币政策声明
* 澳元兑美元几未从人民币中间价强劲中获得支撑
* 亚洲市场全都处于农历新年假期的气氛中，只有最后一刻的部位调整
* 零售销售数据疲弱被澳洲央行货币政策声明的影响所抵销
* 在中国市场2月15日结束春节假期恢复交易前，澳元兑美元看来充其量进行区间交投
* 支撑位在0.7150；阻力位在0.7250，最新报0.7200
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 许娜)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。