中国票据市场：转贴利率冲高后本周有所回落，风险事件冲击稍弱化

路透上海2月5日 - 中国票据市场转贴利率在此前连续冲高后，本周有所回落；票据风险事件以及监管加强对市场的冲击稍有弱化，利率的快速反弹也令票据配置价值显现，抄底资金入场令转贴利率由升转跌，不过临近春节长假，市场报价也日渐稀疏。

交易员指出，为整顿票据乱象，监管政策可能在未来一段时间也不会有明显放松，不过随着市场机构纷纷自查以补业务漏洞，票据市场操作更为规范将是大势所趋，加之安全性更高的电票逐渐成为主流，票据市场有望在阵痛后重回正轨，转贴利率的剧烈波动期或已结束。

“今天连报价都没什么了，电票报价还有一些，纸票一个都没有。上周（六个月）纸票最高到3.70%以上了，这周应该在3.40%附近吧，”上海一银行交易员表示。

他谈到，农行的事情出了以后，随着监管力度的加强，各家机构对票据业务都较为谨慎，不过从中长期来看，这对票据市场的健康发展还是有利的，短期冲击过后，市场会逐步恢复平静。

他并表示，上周转贴利率大幅冲高时，是个很不错的买点，“恐慌的时候收一点，这个价差也非常厉害，原来利差本来就薄，我们过了节会收点，这两天想收也收不到。”

近期中国银行业票据业务风险频爆，继中国农业银行 39亿票据诈骗案公告已立案侦查后，中信银行 又被曝出逾9亿元的票据案，中信银行回应称，经核查，涉及风险资金金额为9.69亿元人民币。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。

上述交易员还指出，经过本轮风波后，票据市场结构发生了明显变化，今年以来电票成交占比提高并超出了纸票，一方面原因是随着交易增多电票流动性变得更好，另外安全性也更好；而在去年时电票利率还略高于纸票，到了今年也出现变化，“现在电票要低个5-10个（基）点。”

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价