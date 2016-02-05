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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 10:07 BJT

芝加哥期市：小麦有可能创12月以来最大单周跌幅，因美国出口艰难

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 473.00 0.25 +0.05% -1.46% 472.87 46

CBOT玉米 369.00 0.50 +0.14% -0.54% 363.28 50

CBOT大豆 876.75 2.25 +0.26% +0.00% 873.21 47

CBOT稻米 $11.09 $0.04 +0.32% -0.45% $11.32 53

美国原油 $31.80 $0.08 +0.25% -1.49% $32.83 50

汇率

欧元/美元 $1.121 $0.000 +0.03% +0.95%

美元/澳元 0.720 0.000 -0.03% +0.42%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙国玉/王颖；审校 戴素萍/郑茵/许娜)

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