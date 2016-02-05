金属期市：伦铜小跌，但有望连续第三周录得涨幅

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
上海期货交易所期铜 上涨0.4%，报每吨36,190元人民币(5,514美元)。
标准普尔周四调降大宗商品贸易商暨矿商嘉能可 的信用评等，指称大宗商品价格下跌且金属需求有不确定性。
上周美国初请失业金人口增幅超预期，暗示在经济成长大幅放缓，股市急跌的情况下，就业市场改善的势头也开始减弱。
中国外管局周四称，将对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。放宽单家QFII机构投资额度上限，对基础额度内的额度申请采取备案管理，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求。
中国国务院日前出台意见要求，从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨，在严控新增产能同时，努力化解过剩产能。 (完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 许娜/郑茵)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。