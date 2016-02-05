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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 09:59 BJT

金属期市：伦铜小跌，但有望连续第三周录得涨幅

上海期货交易所期铜 上涨0.4%，报每吨36,190元人民币(5,514美元)。

标准普尔周四调降大宗商品贸易商暨矿商嘉能可 的信用评等，指称大宗商品价格下跌且金属需求有不确定性。

上周美国初请失业金人口增幅超预期，暗示在经济成长大幅放缓，股市急跌的情况下，就业市场改善的势头也开始减弱。

中国外管局周四称，将对合格境外机构投资者（QFII）外汇管理制度进行改革。放宽单家QFII机构投资额度上限，对基础额度内的额度申请采取备案管理，对QFII投资本金不再设置汇入期限要求。

中国国务院日前出台意见要求，从2016年开始，用五年时间再压减粗钢产能1-1.5亿吨，在严控新增产能同时，努力化解过剩产能。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/戴素萍 审校 许娜/郑茵)

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