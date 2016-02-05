韩国已公布经济指标--2016/2/5

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日

林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。