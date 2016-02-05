日本股市：盘中下跌且连跌四日，日圆升值拖累出口股

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
丰田汽车 跌2.3%，本田汽车 跌3.1%，日产汽车 下挫4.0%。
“当前围绕日本市场的最大担忧是，美元兑日圆是否会进一步走软，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，“你不知道美国股市会在就业报告发布之后表现如何，因此多数投资者都十分紧张。”
东芝 下挫13%，该公司称预计全年亏损大于之前预期。在曝出13亿美元会计丑闻后，其重组成本上升。
尼康 表现强于大盘，该股大涨8%。
雅马哈 飙升18%，因该公司调升年度营业利润预估。
东证股价指数 跌1.3%至1,370.32点，JPX日经400指数 跌1.3%至12,366.64点。(完)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。