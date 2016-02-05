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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 10:19 BJT

日本股市：盘中下跌且连跌四日，日圆升值拖累出口股

丰田汽车 跌2.3%，本田汽车 跌3.1%，日产汽车 下挫4.0%。

“当前围绕日本市场的最大担忧是，美元兑日圆是否会进一步走软，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura称，“你不知道美国股市会在就业报告发布之后表现如何，因此多数投资者都十分紧张。”

东芝 下挫13%，该公司称预计全年亏损大于之前预期。在曝出13亿美元会计丑闻后，其重组成本上升。

尼康 表现强于大盘，该股大涨8%。

雅马哈 飙升18%，因该公司调升年度营业利润预估。

东证股价指数 跌1.3%至1,370.32点，JPX日经400指数 跌1.3%至12,366.64点。(完)

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