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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 10:10 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，关注今晚美国非农就业报告

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    * 美元兑日圆在亚洲盘几无变动，稍早薪酬结算日(Gotobi)需求带来
支撑
    * 117.00之前的阻力仍沉重，挂有卖单
    * 一些卖单和执行价的117.00、规模8.97亿美元的期权今日到期有关
    * 在该水准下方到期期权有执行价在116.00-50的5.76亿美元，以及1
5.00-70的逾13亿美元期权
    * 小时图一目均衡转换线116.75仍为关键位，一目均衡基准线水准在
117.37
    (完)
      
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)

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