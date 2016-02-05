《汇市简讯》美元兑日圆原地踏步，关注今晚美国非农就业报告

0157GMT * 美元兑日圆在亚洲盘几无变动，稍早薪酬结算日(Gotobi)需求带来 支撑 * 117.00之前的阻力仍沉重，挂有卖单 * 一些卖单和执行价的117.00、规模8.97亿美元的期权今日到期有关 * 在该水准下方到期期权有执行价在116.00-50的5.76亿美元，以及1 5.00-70的逾13亿美元期权 * 小时图一目均衡转换线116.75仍为关键位，一目均衡基准线水准在 117.37 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 徐文焰)