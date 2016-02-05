《汇市简讯》美元指数亚洲盘出现十字星，后市偏空

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
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* 美元指数在亚洲盘出现十字星，在公布美国非农就业报告和下周农历新年假期前交投淡静
* 开盘下跌0.8%，美元多头全面退出，因对美联储的预期转为温和
* E-迷你标普500指数期货和上海股市持平，美国原油期货上涨0.5%，日经指数下跌1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.25%
* 五日、10日和20日移动均线均向下，20日波林格区间扩大，趋势确立
* 10/11月升势的61.8%回档位96.36是主要支撑位，若收在该水准下方将助燃跌势
* 图表：Chart: reut.rs/1UPgqGr
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王颖)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。