版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 10:16 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘出现十字星，后市偏空

0204GMT

* 美元指数在亚洲盘出现十字星，在公布美国非农就业报告和下周农历新年假期前交投淡静

* 开盘下跌0.8%，美元多头全面退出，因对美联储的预期转为温和

* E-迷你标普500指数期货和上海股市持平，美国原油期货上涨0.5%，日经指数下跌1.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.25%

* 五日、10日和20日移动均线均向下，20日波林格区间扩大，趋势确立

* 10/11月升势的61.8%回档位96.36是主要支撑位，若收在该水准下方将助燃跌势

* 图表：Chart: reut.rs/1UPgqGr

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王颖)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐