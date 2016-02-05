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市场报道 | 2016年 2月 5日 星期五 16:40 BJT

欧元区数据：12月EZFIG指标显示欧元区通胀压力减退--ECRI

路透伦敦2月5日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五公布指标显示，欧元区通胀压力缓解，可能加剧欧洲央行继续放宽货币政策的压力。

ECRI衡量通胀前景的指标--欧元区未来通胀指标(EZFIG)12月降至98.5，11月时为99.6。

“12月EZFIG跌向9月所及七个月低点，欧元区通胀压力已经减弱，”ECRI营运长Lakshman Achuthan称。

路透调查显示，由于通胀率远低于2%的目标上限，欧洲央行料在3月进一步调降已然为负的存款利率，且可能扩大目前每月600亿欧元的购债规模。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)

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