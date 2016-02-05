欧元区数据：12月EZFIG指标显示欧元区通胀压力减退--ECRI

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
路透伦敦2月5日 - 美国经济周期研究所(ECRI)周五公布指标显示，欧元区通胀压力缓解，可能加剧欧洲央行继续放宽货币政策的压力。
ECRI衡量通胀前景的指标--欧元区未来通胀指标(EZFIG)12月降至98.5，11月时为99.6。
“12月EZFIG跌向9月所及七个月低点，欧元区通胀压力已经减弱，”ECRI营运长Lakshman Achuthan称。
路透调查显示，由于通胀率远低于2%的目标上限，欧洲央行料在3月进一步调降已然为负的存款利率，且可能扩大目前每月600亿欧元的购债规模。(完) (编译 李爽 审校 孙茉莉)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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