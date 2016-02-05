版本:
中国
亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 10:37 BJT

菲律宾央行：总裁称关注全球经济增长和市场震荡情况

路透马尼拉2月5日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，央行将密切关注全球经济增长，以及金融与大宗商品市场的震荡情况，以研判是否需要调整货币政策。

泰谭柯表示，2016年和2017年国内消费者物价料将升至央行的2-4%目标内，即使通胀率在1月放缓。

“我们将持续监控其他发展情况，包括全球经济增长放缓及金融和大宗商品市场更为震荡的蛛丝马迹，以研判风险是否有必要调整政策立场，”泰谭柯在给记者的手机讯息中表示。

央行将在2月11日举行今年首次的政策会议。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐