菲律宾央行：总裁称关注全球经济增长和市场震荡情况

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
路透马尼拉2月5日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周五表示，央行将密切关注全球经济增长，以及金融与大宗商品市场的震荡情况，以研判是否需要调整货币政策。
泰谭柯表示，2016年和2017年国内消费者物价料将升至央行的2-4%目标内，即使通胀率在1月放缓。
“我们将持续监控其他发展情况，包括全球经济增长放缓及金融和大宗商品市场更为震荡的蛛丝马迹，以研判风险是否有必要调整政策立场，”泰谭柯在给记者的手机讯息中表示。
央行将在2月11日举行今年首次的政策会议。(完) (编译 戴素萍 审校 于春红)
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