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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 10:55 BJT

澳新汇市：澳新货币表现平静，准备迎接美国非农就业报告

“(零售数据)远低于预期，但基本上被忽略了，因为交易员仍在重新估测2016年美联储升息步伐，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes说。

同样支撑澳元的因素还有，澳洲央行称国内经济有望出现改善。

澳洲央行在周五公布的季度报告中重申，降息与否将取决于就业市场是否出现恶化，以及近来金融市场动荡是否表明全球经济趋弱。

Innes表示，澳洲央行立场偏于强硬，可能导致市场进一步解除作空澳元的投机性仓位，特别是澳元的收益率较高。

市场目前等待美国就业数据，预计1月非农就业岗位增幅为19万个。

新西兰元/美元 跌至0.6692美元，周四曾触及一个月高点0.6747。新西兰元本周跳涨3.2%，脱离1月所及的0.6348低点。(完)

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