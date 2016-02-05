澳新汇市：澳新货币表现平静，准备迎接美国非农就业报告

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
“(零售数据)远低于预期，但基本上被忽略了，因为交易员仍在重新估测2016年美联储升息步伐，”OANDA Australia and Asia Pacific资深交易员Stephen Innes说。
同样支撑澳元的因素还有，澳洲央行称国内经济有望出现改善。
澳洲央行在周五公布的季度报告中重申，降息与否将取决于就业市场是否出现恶化，以及近来金融市场动荡是否表明全球经济趋弱。
Innes表示，澳洲央行立场偏于强硬，可能导致市场进一步解除作空澳元的投机性仓位，特别是澳元的收益率较高。
市场目前等待美国就业数据，预计1月非农就业岗位增幅为19万个。
新西兰元/美元 跌至0.6692美元，周四曾触及一个月高点0.6747。新西兰元本周跳涨3.2%，脱离1月所及的0.6348低点。(完)
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纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/郑茵 审校 徐文焰/王颖)
--中国电影 公告显示，公司拟投资1,500万美元，与环球制片有限公司就影片《速度与激情8》进行项目投资合作，在区域内为该影片提供影院发行。
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。