台湾汇市：台币早盘实质汇价强劲升值，因国际美元走弱及外资汇入

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
路透台北2月5日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价强劲升值。交易员表示，在国际美元走弱、外资大举涌入等激励下，早盘台币一路强攻；进口商虽逢低进场狂买美元，惟台币升势难挡；料今天有机会往33.150迈进。
他们指出，随国际美元走弱，今天日圆、韩元等亚币全面强升，台币因外资大举涌入，加上韩元劲升，早盘摆脱上半周偏弱走势；短线观察重点在今晚将公布的美国非农业就业数据。
〞美元很弱很弱很弱，大家都在观察今晚将公布的美国非农数据。〞一位大型商银交易员说。
他们表示，台股虽已封关，下周又因农历春节放长假，但外资依旧热情不减持续涌入，早盘央行逢低虽有买入美元，但因台币强劲升值，央行买盘亦显得意兴阑珊。
一位大型银行交易员说，日本意外祭出负利率政策，一度让各国央行措手不及，日圆一度狂贬，岂料FED官员只丢出美国可能放缓升息的讯息，用一句话即破解日本负利率政策，这两天日圆再度止跌强弹。
汇银人士指出，美国今晚将公布非农就业数据，倘若就业数据很好，美元可望有撑；但若数据不佳，美元可能还会弱一阵子，亚币有机会续攻。
台币早盘实质交易区间落在33.215-33.266；上日在33.359-33.428。
本地时间10:38，韩元兑美元 报1,196.0，上日收在1,202.1。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价大幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.165/33.195，上日收在33.060。
交易员预测今日主要实质交易区间：33.150-33.350
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--《综述》美国初请失业金和企业计划裁员人数增加，就业市场亮起红灯 (完) (记者 罗两莎 ；; 审校 杨淑祯)
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
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正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。