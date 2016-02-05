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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 10:56 BJT

台湾汇市：台币早盘实质汇价强劲升值，因国际美元走弱及外资汇入

路透台北2月5日 - 台币兑美元 周五早盘实质汇价强劲升值。交易员表示，在国际美元走弱、外资大举涌入等激励下，早盘台币一路强攻；进口商虽逢低进场狂买美元，惟台币升势难挡；料今天有机会往33.150迈进。

他们指出，随国际美元走弱，今天日圆、韩元等亚币全面强升，台币因外资大举涌入，加上韩元劲升，早盘摆脱上半周偏弱走势；短线观察重点在今晚将公布的美国非农业就业数据。

〞美元很弱很弱很弱，大家都在观察今晚将公布的美国非农数据。〞一位大型商银交易员说。

他们表示，台股虽已封关，下周又因农历春节放长假，但外资依旧热情不减持续涌入，早盘央行逢低虽有买入美元，但因台币强劲升值，央行买盘亦显得意兴阑珊。

一位大型银行交易员说，日本意外祭出负利率政策，一度让各国央行措手不及，日圆一度狂贬，岂料FED官员只丢出美国可能放缓升息的讯息，用一句话即破解日本负利率政策，这两天日圆再度止跌强弹。

汇银人士指出，美国今晚将公布非农就业数据，倘若就业数据很好，美元可望有撑；但若数据不佳，美元可能还会弱一阵子，亚币有机会续攻。

台币早盘实质交易区间落在33.215-33.266；上日在33.359-33.428。

本地时间10:38，韩元兑美元 报1,196.0，上日收在1,202.1。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价大幅扩增；目前一个月美元/台币远汇 报33.165/33.195，上日收在33.060。

交易员预测今日主要实质交易区间：33.150-33.350

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