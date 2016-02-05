全球金市：金价触及三个月高位，但多头现在就出手恐为时尚早

纽约联储总裁杜德利警告称，未来做利率决定时必须将全球经济前景减弱这一因素考虑在内。受此影响，美元指数 跌至三个月低点96.259.

“我们认为，最近这波金价涨势难以持续，这可能是一种假象，”凯投宏观(Capital Economics)商品分析师Caroline Bain表示。“我们对2016年底金价前景相对乐观，但不是说黄金现在就将走强。”

金价后市走势还要看美国数据表现，其中包括周五出炉的非农就业报告，该数据是判断美国经济体质和利率前景的一个参考。

分析师表示，市场走势反映出预期美国今年加息25个基点的可能性较低，约为60%。

“我们知道美联储希望收紧政策，我们应利用这一基线来决定我们的预期，”Cazenove Capital Management投资总监Richard Jeffrey表示。