全球金市：金价触及三个月高位，但多头现在就出手恐为时尚早

《全球汇市》美元在特朗普宣誓就职前持稳，欧元反弹
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。
纽约联储总裁杜德利警告称，未来做利率决定时必须将全球经济前景减弱这一因素考虑在内。受此影响，美元指数 跌至三个月低点96.259.
“我们认为，最近这波金价涨势难以持续，这可能是一种假象，”凯投宏观(Capital Economics)商品分析师Caroline Bain表示。“我们对2016年底金价前景相对乐观，但不是说黄金现在就将走强。”
金价后市走势还要看美国数据表现，其中包括周五出炉的非农就业报告，该数据是判断美国经济体质和利率前景的一个参考。
分析师表示，市场走势反映出预期美国今年加息25个基点的可能性较低，约为60%。
“我们知道美联储希望收紧政策，我们应利用这一基线来决定我们的预期，”Cazenove Capital Management投资总监Richard Jeffrey表示。
“如果波动性依然剧烈，美联储或许不会收紧政策，但如果美联储不再加息一次或两次，我会感到意外。不过如果情况改变，美联储也可能加快收紧步伐也说不准呢。”(完) (编译 许娜/李爽 审校 张涛)
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。
0039GMT * 美元/韩元从上日收盘价1,177.6走软至1,176.2，走势偏空 * 波林格下降通道上缘降至1,179.4 * 短线目标在1,171.3的日线一目均衡云区支撑位 * 中国即将公布经济数据，如果数据良好，可能提振新兴市场风险偏好 (完) (编译 张涛；审校 王兴亚)
路透台北1月20日 - 台湾央行周五表示，开放银行申购28、91和182天期的存单，金额不限。今日央行定存单到期1,135.5亿台币。