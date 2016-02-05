《美国上市公司业绩公布日程表》--2月5日至2月17日

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
汤森路透2月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT 时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年) 04-2-2016 05-2-2016 BMO TGNA.N Q4 2015 Tegna Inc 04-2-2016 05-2-2016 AMC WYNN.OQ Q4 2015 Wynn Resorts Ltd 05-2-2016 BMO TSN.N Q1 2016 Tyson Foods Inc 05-2-2016 BMO WY.N Q4 2015 Weyerhaeuser Co 05-2-2016 BMO AME.N Q4 2015 Ametek Inc 05-2-2016 BMO AON.N Q4 2015 Aon PLC 05-2-2016 BMO EL.N Q2 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder Companies) 05-2-2016 BMO MCO.N Q4 2015 穆迪(Moody's Corp) 05-2-2016 BMO CME.OQ Q4 2015 芝加哥商业交易所集团(CME Group) 05-2-2016 08-2-2016 AMC GMCR.OQ Q1 2016 Keurig Green Mountain Inc 08-2-2016 BMO HAS.OQ Q4 2015 孩之宝(Hasbro) 08-2-2016 BMO CTSH.OQ Q4 2015 Cognizant Technology Solutions Corp 08-2-2016 BMO DO.N Q4 2015 Diamond Offshore Drilling Inc 08-2-2016 BMO L.N Q4 2015 Loews Corp 08-2-2016 21:00 FOXA.OQ Q2 2016 21世纪福斯(福克斯) 08-2-2016 AMC OI.N Q4 2015 Owens-Illinois Inc 09-2-2016 BMO HCP.N Q4 2015 HCP Inc 09-2-2016 BMO VIAB.OQ Q1 2016 维亚康母(Viacom) 09-2-2016 BMO KO.N Q4 2015 可口可乐(Coca-Cola) 09-2-2016 BMO CVS.N Q4 2015 CVS Health Corp 09-2-2016 BMO OMC.N Q4 2015 Omnicom Group Inc 09-2-2016 BMO MLM.N Q4 2015 Martin Marietta Materials Inc 09-2-2016 BMO GT.OQ Q4 2015 固特异轮胎(Goodyear Tire) 09-2-2016 BMO REGN.OQ Q4 2015 Regeneron Pharmaceuticals Inc 09-2-2016 BMO FIS.N Q4 2015 Fidelity National Information Services Inc 09-2-2016 BMO WYN.N Q4 2015 Wyndham Worldwide Corp 09-2-2016 11:30 IR.N Q4 2015 Ingersoll-Rand PLC 09-2-2016 12:00 MAS.N Q4 2015 Masco Corp 09-2-2016 AMC AKAM.OQ Q4 2015 Akamai Technologies Inc 09-2-2016 15-2-2016 AMC GAS.N Q4 2015 AGL Resources Inc 09-2-2016 AMC FRT.N Q4 2015 Federal Realty Investment Trust 09-2-2016 15-2-2016 AMC AMAT.OQ Q1 2016 应用材料(Applied Materials) 09-2-2016 AMC DIS.N Q1 2016 迪士尼(Walt Disney) 09-2-2016 AMC WLTW.OQ Q4 2015 Willis Group Holdings PLC 09-2-2016 AMC AIZ.N Q4 2015 Assurant Inc 09-2-2016 AMC WU.N Q4 2015 西联汇款(Western Union Co) 10-2-2016 BMO DTE.N Q4 2015 DTE Energy Co 10-2-2016 BMO TWX.N Q4 2015 时代华纳(Time Warner) 10-2-2016 BMO HSIC.OQ Q4 2015 Henry Schein Inc 10-2-2016 BMO SEE.N Q4 2015 Sealed Air Corp 10-2-2016 12:30 HUM.N Q4 2015 Humana Inc. 10-2-2016 AMC IFF.N Q4 2015 International Flavors & Fragrances Inc 10-2-2016 AMC CSCO.OQ Q2 2016 思科(Cisco Systems) 10-2-2016 AMC WFM.OQ Q1 2016 Whole Foods Market Inc 10-2-2016 AMC PXD.N Q4 2015 Pioneer Natural Resources Co 10-2-2016 AMC EFX.N Q4 2015 Equifax Inc 10-2-2016 AMC ORLY.OQ Q4 2015 O'Reilly Automotive Inc 10-2-2016 AMC CTL.N Q4 2015 CenturyLink Inc 10-2-2016 AMC O.N Q4 2015 Realty Income Corp 10-2-2016 AMC FMC.N Q4 2015 FMC Corp 10-2-2016 AMC PRU.N Q4 2015 保德信金融集团(Prudential Financial) 10-2-2016 AMC EXPE.OQ Q4 2015 Expedia Inc 10-2-2016 AMC MYL.OQ Q4 2015 Mylan NV 10-2-2016 AMC CSRA.N Q3 2016 CSRA Inc 11-2-2016 NTS TRIP.OQ Q4 2015 TripAdvisor Inc 11-2-2016 BMO MOS.N Q4 2015 Mosaic Co 11-2-2016 BMO PEP.N Q4 2015 百事可乐(PepsiCo) 11-2-2016 BMO RAI.N Q4 2015 Reynolds American Inc 11-2-2016 BMO BWA.N Q4 2015 BorgWarner Inc 11-2-2016 BMO FLIR.OQ Q4 2015 FLIR Systems Inc 11-2-2016 BMO TAP.N Q4 2015 Molson Coors Brewing Co 11-2-2016 BMO K.N Q4 2015 Kellogg Co 11-2-2016 BMO CCE.N Q4 2015 Coca-Cola Enterprises Inc 11-2-2016 BMO ALLE.N Q4 2015 Allegion PLC 11-2-2016 BMO NLSN.N Q4 2015 Nielsen Holdings PLC 11-2-2016 11:30 AAP.N Q4 2015 Advance Auto Parts Inc 11-2-2016 AMC ATVI.OQ Q4 2015 Activision Blizzard Inc 11-2-2016 AMC AIG.N Q4 2015 美国国际集团(AIG) 11-2-2016 AMC DVA.N Q4 2015 DaVita HealthCare Partners Inc 11-2-2016 AMC RSG.N Q4 2015 Republic Services Inc 11-2-2016 AMC CBS.N Q4 2015 美国哥伦比亚广播公司(CBS) 11-2-2016 AMC VRSN.OQ Q4 2015 Verisign Inc 11-2-2016 AMC DNB.N Q4 2015 Dun & Bradstreet Corp 12-2-2016 BMO VTR.N Q4 2015 Ventas Inc 12-2-2016 BMO XRAY.OQ Q4 2015 DENTSPLY International Inc 12-2-2016 BMO IPG.N Q4 2015 Interpublic Group of Companies Inc 15-2-2016 19-2-2016 AMC FE.N Q4 2015 FirstEnergy Corp 16-2-2016 BMO HRL.N Q1 2016 荷美尔(Hormel Foods) 16-2-2016 BMO GPC.N Q4 2015 Genuine Parts Co 16-2-2016 BMO ZTS.N Q4 2015 Zoetis Inc 16-2-2016 BMO BXLT.N Q4 2015 Baxalta Inc 16-2-2016 AMC DVN.N Q4 2015 Devon Energy Corp 16-2-2016 AMC ESRX.OQ Q4 2015 Express Scripts Holding Co 16-2-2016 AMC VNO.N Q4 2015 Vornado Realty Trust 16-2-2016 AMC A.N Q1 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies) 16-2-2016 AMC PSA.N Q4 2015 Public Storage 16-2-2016 AMC CERN.OQ Q4 2015 Cerner Corp 16-2-2016 AMC FTI.N Q4 2015 FMC Technologies Inc 16-2-2016 AMC XEC.N Q4 2015 Cimarex Energy Co 17-2-2016 BMO HST.N Q4 2015 Host Hotels & Resorts Inc 17-2-2016 BMO PCLN.OQ Q4 2015 Priceline Group Inc 17-2-2016 22-2-2016 BMO PWR.N Q4 2015 Quanta Services Inc 17-2-2016 22-2-2016 BMO PDCO.OQ Q3 2016 Patterson Companies Inc 17-2-2016 BMO PGR.N Q4 2015 Progressive Corp 17-2-2016 BMO PGR.N January 2016 Progressive Corp 17-2-2016 BMO NBL.N Q4 2015 Noble Energy Inc 17-2-2016 BMO GRMN.OQ Q4 2015 Garmin Ltd 17-2-2016 BMO DPS.N Q4 2015 Dr Pepper Snapple Group Inc 17-2-2016 13:00 ADI.OQ Q1 2016 Analog Devices Inc 17-2-2016 AMC NEM.N Q4 2015 纽蒙特矿业(Newmont Mining) 17-2-2016 AMC WMB.N Q4 2015 Williams Companies Inc 17-2-2016 AMC MRO.N Q4 2015 Marathon Oil Corp 17-2-2016 AMC NTAP.OQ Q3 2016 NetApp Inc 17-2-2016 AMC MAR.OQ Q4 2015 万豪国际(Marriott International) 17-2-2016 AMC NVDA.OQ Q4 2016 英伟达(Nvidia) 17-2-2016 AMC CF.N Q4 2015 CF Industries Holdings Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 新兴市场重要经济事件预告 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 徐文焰；审校 郑茵)
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。