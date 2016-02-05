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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 11:44 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--2月5日至2月17日

汤森路透2月5日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT
时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：
       
 开始日期    结束日期    公布时间  公司代码   业绩季度及公司名称
 (日-月-年)  (日-月-年)                                                                         
 04-2-2016   05-2-2016   BMO       TGNA.N     Q4 2015 Tegna Inc 
 04-2-2016   05-2-2016   AMC       WYNN.OQ    Q4 2015 Wynn Resorts Ltd 
 05-2-2016               BMO       TSN.N      Q1 2016 Tyson Foods Inc 
 05-2-2016               BMO       WY.N       Q4 2015 Weyerhaeuser Co 
 05-2-2016               BMO       AME.N      Q4 2015 Ametek Inc 
 05-2-2016               BMO       AON.N      Q4 2015 Aon PLC 
 05-2-2016               BMO       EL.N       Q2 2016 雅诗兰黛(Estee Lauder Companies)
 05-2-2016               BMO       MCO.N      Q4 2015 穆迪(Moody's Corp)
 05-2-2016               BMO       CME.OQ     Q4 2015 芝加哥商业交易所集团(CME Group)
 05-2-2016   08-2-2016   AMC       GMCR.OQ    Q1 2016 Keurig Green Mountain Inc 
 08-2-2016               BMO       HAS.OQ     Q4 2015 孩之宝(Hasbro)
 08-2-2016               BMO       CTSH.OQ    Q4 2015 Cognizant Technology Solutions Corp 
 08-2-2016               BMO       DO.N       Q4 2015 Diamond Offshore Drilling Inc 
 08-2-2016               BMO       L.N        Q4 2015 Loews Corp 
 08-2-2016               21:00     FOXA.OQ    Q2 2016 21世纪福斯(福克斯)
 08-2-2016               AMC       OI.N       Q4 2015 Owens-Illinois Inc 
 09-2-2016               BMO       HCP.N      Q4 2015 HCP Inc 
 09-2-2016               BMO       VIAB.OQ    Q1 2016 维亚康母(Viacom)
 09-2-2016               BMO       KO.N       Q4 2015 可口可乐(Coca-Cola)
 09-2-2016               BMO       CVS.N      Q4 2015 CVS Health Corp 
 09-2-2016               BMO       OMC.N      Q4 2015 Omnicom Group Inc 
 09-2-2016               BMO       MLM.N      Q4 2015 Martin Marietta Materials Inc 
 09-2-2016               BMO       GT.OQ      Q4 2015 固特异轮胎(Goodyear Tire)
 09-2-2016               BMO       REGN.OQ    Q4 2015 Regeneron Pharmaceuticals Inc 
 09-2-2016               BMO       FIS.N      Q4 2015 Fidelity National Information Services Inc
                                              
 09-2-2016               BMO       WYN.N      Q4 2015 Wyndham Worldwide Corp 
 09-2-2016               11:30     IR.N       Q4 2015 Ingersoll-Rand PLC 
 09-2-2016               12:00     MAS.N      Q4 2015 Masco Corp 
 09-2-2016               AMC       AKAM.OQ    Q4 2015 Akamai Technologies Inc 
 09-2-2016   15-2-2016   AMC       GAS.N      Q4 2015 AGL Resources Inc 
 09-2-2016               AMC       FRT.N      Q4 2015 Federal Realty Investment Trust 
 09-2-2016   15-2-2016   AMC       AMAT.OQ    Q1 2016 应用材料(Applied Materials) 
 09-2-2016               AMC       DIS.N      Q1 2016 迪士尼(Walt Disney)
 09-2-2016               AMC       WLTW.OQ    Q4 2015 Willis Group Holdings PLC 
 09-2-2016               AMC       AIZ.N      Q4 2015 Assurant Inc 
 09-2-2016               AMC       WU.N       Q4 2015 西联汇款(Western Union Co)
 10-2-2016               BMO       DTE.N      Q4 2015 DTE Energy Co 
 10-2-2016               BMO       TWX.N      Q4 2015 时代华纳(Time Warner)
 10-2-2016               BMO       HSIC.OQ    Q4 2015 Henry Schein Inc 
 10-2-2016               BMO       SEE.N      Q4 2015 Sealed Air Corp 
 10-2-2016               12:30     HUM.N      Q4 2015 Humana Inc. 
 10-2-2016               AMC       IFF.N      Q4 2015 International Flavors & Fragrances Inc 
 10-2-2016               AMC       CSCO.OQ    Q2 2016 思科(Cisco Systems) 
 10-2-2016               AMC       WFM.OQ     Q1 2016 Whole Foods Market Inc 
 10-2-2016               AMC       PXD.N      Q4 2015 Pioneer Natural Resources Co 
 10-2-2016               AMC       EFX.N      Q4 2015 Equifax Inc 
 10-2-2016               AMC       ORLY.OQ    Q4 2015 O'Reilly Automotive Inc 
 10-2-2016               AMC       CTL.N      Q4 2015 CenturyLink Inc 
 10-2-2016               AMC       O.N        Q4 2015 Realty Income Corp 
 10-2-2016               AMC       FMC.N      Q4 2015 FMC Corp 
 10-2-2016               AMC       PRU.N      Q4 2015 保德信金融集团(Prudential Financial)
 10-2-2016               AMC       EXPE.OQ    Q4 2015 Expedia Inc 
 10-2-2016               AMC       MYL.OQ     Q4 2015 Mylan NV 
 10-2-2016               AMC       CSRA.N     Q3 2016 CSRA Inc 
 11-2-2016               NTS       TRIP.OQ    Q4 2015 TripAdvisor Inc 
 11-2-2016               BMO       MOS.N      Q4 2015 Mosaic Co 
 11-2-2016               BMO       PEP.N      Q4 2015 百事可乐(PepsiCo)
 11-2-2016               BMO       RAI.N      Q4 2015 Reynolds American Inc 
 11-2-2016               BMO       BWA.N      Q4 2015 BorgWarner Inc 
 11-2-2016               BMO       FLIR.OQ    Q4 2015 FLIR Systems Inc 
 11-2-2016               BMO       TAP.N      Q4 2015 Molson Coors Brewing Co 
 11-2-2016               BMO       K.N        Q4 2015 Kellogg Co 
 11-2-2016               BMO       CCE.N      Q4 2015 Coca-Cola Enterprises Inc 
 11-2-2016               BMO       ALLE.N     Q4 2015 Allegion PLC 
 11-2-2016               BMO       NLSN.N     Q4 2015 Nielsen Holdings PLC 
 11-2-2016               11:30     AAP.N      Q4 2015 Advance Auto Parts Inc 
 11-2-2016               AMC       ATVI.OQ    Q4 2015 Activision Blizzard Inc 
 11-2-2016               AMC       AIG.N      Q4 2015 美国国际集团(AIG)
 11-2-2016               AMC       DVA.N      Q4 2015 DaVita HealthCare Partners Inc 
 11-2-2016               AMC       RSG.N      Q4 2015 Republic Services Inc 
 11-2-2016               AMC       CBS.N      Q4 2015 美国哥伦比亚广播公司(CBS)
 11-2-2016               AMC       VRSN.OQ    Q4 2015 Verisign Inc 
 11-2-2016               AMC       DNB.N      Q4 2015 Dun & Bradstreet Corp 
 12-2-2016               BMO       VTR.N      Q4 2015 Ventas Inc 
 12-2-2016               BMO       XRAY.OQ    Q4 2015 DENTSPLY International Inc 
 12-2-2016               BMO       IPG.N      Q4 2015 Interpublic Group of Companies Inc 
 15-2-2016   19-2-2016   AMC       FE.N       Q4 2015 FirstEnergy Corp 
 16-2-2016               BMO       HRL.N      Q1 2016 荷美尔(Hormel Foods)
 16-2-2016               BMO       GPC.N      Q4 2015 Genuine Parts Co 
 16-2-2016               BMO       ZTS.N      Q4 2015 Zoetis Inc 
 16-2-2016               BMO       BXLT.N     Q4 2015 Baxalta Inc 
 16-2-2016               AMC       DVN.N      Q4 2015 Devon Energy Corp 
 16-2-2016               AMC       ESRX.OQ    Q4 2015 Express Scripts Holding Co 
 16-2-2016               AMC       VNO.N      Q4 2015 Vornado Realty Trust 
 16-2-2016               AMC       A.N        Q1 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies)
 16-2-2016               AMC       PSA.N      Q4 2015 Public Storage 
 16-2-2016               AMC       CERN.OQ    Q4 2015 Cerner Corp 
 16-2-2016               AMC       FTI.N      Q4 2015 FMC Technologies Inc 
 16-2-2016               AMC       XEC.N      Q4 2015 Cimarex Energy Co 
 17-2-2016               BMO       HST.N      Q4 2015 Host Hotels & Resorts Inc 
 17-2-2016               BMO       PCLN.OQ    Q4 2015 Priceline Group Inc 
 17-2-2016   22-2-2016   BMO       PWR.N      Q4 2015 Quanta Services Inc 
 17-2-2016   22-2-2016   BMO       PDCO.OQ    Q3 2016 Patterson Companies Inc 
 17-2-2016               BMO       PGR.N      Q4 2015 Progressive Corp 
 17-2-2016               BMO       PGR.N      January 2016 Progressive Corp 
 17-2-2016               BMO       NBL.N      Q4 2015 Noble Energy Inc 
 17-2-2016               BMO       GRMN.OQ    Q4 2015 Garmin Ltd 
 17-2-2016               BMO       DPS.N      Q4 2015 Dr Pepper Snapple Group Inc 
 17-2-2016               13:00     ADI.OQ     Q1 2016 Analog Devices Inc 
 17-2-2016               AMC       NEM.N      Q4 2015 纽蒙特矿业(Newmont Mining)
 17-2-2016               AMC       WMB.N      Q4 2015 Williams Companies Inc 
 17-2-2016               AMC       MRO.N      Q4 2015 Marathon Oil Corp 
 17-2-2016               AMC       NTAP.OQ    Q3 2016 NetApp Inc 
 17-2-2016               AMC       MAR.OQ     Q4 2015 万豪国际(Marriott International)
 17-2-2016               AMC       NVDA.OQ    Q4 2016 英伟达(Nvidia)
 17-2-2016               AMC       CF.N       Q4 2015 CF Industries Holdings Inc 
       
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 徐文焰；审校 郑茵)

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