中国债市动态：国债期货上涨现券波动甚微，节前人气淡成交稀少

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
路透上海2月5日 - 中国银行间债市周五现券收益率变动甚微，本周日(7日)起春节假期将至，债市人气愈加清淡，交易亦不活跃。
“不做交易啦，忙些杂活，抢抢红包的节奏。”北京一券商交易员称。
剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1700%/3.1000%，上日尾盘为3.3000%/3.1000%。
不过交易员称，因近日美元走弱、人民币上涨，国债期货走势坚挺，在此前连续两日录得上涨的基础上，周五早盘继续走升。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.790元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1603 收报100.365元，较上日结算价涨0.12%。
中国人民币兑美元中间价 周五报6.5314元，连续第二日大涨逾百点；因国际美元指数 连两日重挫，触及约15周低位。人民币周四夜盘即已大涨，最终报价6.5646，较当日收盘价涨131个点子，刷新近一个月新高。
华中一银行交易员表示，节后料现券收益率仍有上行压力。预计地方债发行启动在即、供给压力将上升，1月经济金融数据或走高，尤其是流动性方面，央行巨量逆回购到期如何缓冲存不确定性。
春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中国央行公开市场逆回购连日操作，截至周五单周净投放3,300亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。 。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。