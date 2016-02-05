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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 11:50 BJT

中国债市动态：国债期货上涨现券波动甚微，节前人气淡成交稀少

路透上海2月5日 - 中国银行间债市周五现券收益率变动甚微，本周日(7日)起春节假期将至，债市人气愈加清淡，交易亦不活跃。

“不做交易啦，忙些杂活，抢抢红包的节奏。”北京一券商交易员称。

剩余期限近10年的国开债活跃券150218 最新收益率报价为3.1700%/3.1000%，上日尾盘为3.3000%/3.1000%。

不过交易员称，因近日美元走弱、人民币上涨，国债期货走势坚挺，在此前连续两日录得上涨的基础上，周五早盘继续走升。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报100.790元人民币，较上日结算价涨0.07%；10年期国债主力合约T1603 收报100.365元，较上日结算价涨0.12%。

中国人民币兑美元中间价 周五报6.5314元，连续第二日大涨逾百点；因国际美元指数 连两日重挫，触及约15周低位。人民币周四夜盘即已大涨，最终报价6.5646，较当日收盘价涨131个点子，刷新近一个月新高。

华中一银行交易员表示，节后料现券收益率仍有上行压力。预计地方债发行启动在即、供给压力将上升，1月经济金融数据或走高，尤其是流动性方面，央行巨量逆回购到期如何缓冲存不确定性。

春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中国央行公开市场逆回购连日操作，截至周五单周净投放3,300亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。 。(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 林高丽)

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