背景资料：中国人民银行一季度公开市场操作一览表

标题新闻：德国财政部长朔伊布勒称，英国不应试图调降公司税率以取得竞争优势
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1、以下为中国人民银行2016年第一季度所进行的各期逆回购操作金额和利率： 日期 招标量 7天期(%) 14天期(%) 28天期(%) (亿元人民币) 2/6 1,100 -- 2.40% -- 2/5 900 -- -- 2.60% 2/5 600 -- 2.40% -- 2/4 700 -- -- 2.60% 2/4 800 -- 2.40% -- 2/3 600 -- -- 2.60% 2/3 400 -- 2.40% -- 2/2 500 -- -- 2.60% 2/2 500 -- 2.40% -- 2/1 100 -- -- 2.60% 1/29 800 -- -- 2.60% 1/29 200 2.25% -- -- 1/28 2,600 -- -- 2.60% 1/28 800 2.25% -- -- 1/26 3,600 -- -- 2.60% 1/26 800 2.25% -- -- 1/21 2,900 -- -- 2.60% 1/21 1,100 2.25% -- -- 1/19 750 -- -- 2.60% 1/19 800 2.25% -- -- 1/14 1,600 2.25% -- -- 1/12 800 2.25% -- -- 1/7 700 2.25% -- -- 1/5 1,300 2.25% -- -- 2、以下为同期短期流动性调节工具(SLO)的操作明细： 操作日期 操作方向 期限 交易量 中标利率 1/20 投放流动性 6天 1,500亿元 2.25% 1/18 投放流动性 3天 550亿元 2.10% 注: 浏览央行2015年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2015年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 边竞/吴芳; 审校 张金栋)
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路透北京1月19日 - 针对银行在此轮债转股中承担的角色，以资产计中国第二大银行--建设银行 高层周四称，建行债转股资金来源主要从社会募集，建行只投入少部分自有资金。
路透香港1月19日 - 汤森路透旗下基点报导，香港上市的世茂房地产控股已与三家银行签署了30亿元人民币(4.36亿美元)三年期贷款。