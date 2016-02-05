中国货币市场：逆回购续护航回购利率小跌，七天品种因跨节需求稍显

路透上海2月5日 - 中国央行公开市场周五继续逾千亿逆回购呵护资金面，主要回购利率稳步回落。交易员表示，明日为春节前最后一个交易日，场内隔夜品种需求寥寥，多数机构融出反而稍显不易，较之14天期限品种，七天期因正好跨节且价格相对便宜更受青睐。

中国今年春节假期为2月7日至2月13日，2月6日和2月14日为调休工作日。

“(资金)松松哒，就是需求显得有点冷清，隔夜没人要，大家都想要7天，14天又期限有点长，估计都想拿短的吧。”上海一银行交易员称。

她并称，央行公开市场持续的资金投放，流动性基本无忧，所以机构也不想拿太长期限的资金；而春节假期临近，券商等机构明日也将进入假期，致成交略偏少。

春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，央行公开市场逆回购连日操作，截至周五单周净投放3,300亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。

华中另一银行交易员表示，大行充足供给亦提供保障，虽然节后逆回购到期量偏多，仍值得市场关注，但是预计央行还是有能力保证资金面平稳运行的。

央行上周四公告，为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，将增加春节前后公开市场操作场次，从1月29日起至2月19日，除了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流程保持不变。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9576 1.9658 -0.82

七天 2.3673 2.4619 -9.46

14天 2.8042 2.9137 -10.95

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3350 2.4100 -7.50

七天 0.3050 0.8000 -49.50

14天 1.0450 1.1850 -14.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9500 1.9800 -3.00

七天 2.3600 2.4400 -8.00

14天 2.8000 3.0000 -20.00

Shibor

其中:隔夜 1.9840 1.9830 +0.10

七天 2.4480 2.4550 -0.70

三个月 3.0600 3.0610 -0.10