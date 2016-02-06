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亚洲 | 2016年 2月 6日 星期六 10:23 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月6日

路透上海2月6日 - 春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中
国央行公开市场逆回购连日操作，单周净投放4,400亿元人民币，虽较上
周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满
足，资金面安度节前考验。
    
    中国央行春节前三周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投
放资金已逾2万亿元。业内人士指出，随着节前投放的大量流动性节后到
期，资金面又将面临新一轮考验，现金回流速度尚不确定，若与到期节奏
不匹配或仍会对资金形成短期压力，不过央行应会密切关注动向，继续伺
机出手相助。
    
    他们还认为，季节性资金需求高峰过后，影响资金面的主要因素再次
回归到汇率贬值导致的资本流出以及外汇占款下降；央行虽依旧面临补充
基础货币的压力，但由于汇率、避免金融风险积累、降杠杆等因素掣肘，
降准降息可能仍非首选工具，除非经济弱势进一步恶化，否则央行还会倾
向使用MLF、PSL等工具为资金面补血。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回
购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期
量   净投放量  /净投放量(+)
    ------------------------------------------------------------
---------------------------
       累计                                                     
                 +16,750
    ------------------------------------------------------------
---------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,8
00      --        +4,400
    ------------------------------------------------------------
---------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,9
00   -1,500       +5,400   
    ------------------------------------------------------------
---------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,4
00    1,500       +4,650
    ------------------------------------------------------------
---------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,0
00      --          +400
    ------------------------------------------------------------
---------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       1
00      --        +1,900
    ------------------------------------------------------------
--------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期
量统计时间段为上周六至本周五，节日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2
/7-2/14和2/15-2/19。
     5.为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增
加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除
了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流
程保持不变。
       此外从1月29日起，央行将政府支持机构债券和商业银行债券纳入
公开市场操作和短期流动性调节工具（SLO）质押品范围。（完）

 (整理 边竞/吴芳；审校 张金栋)

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