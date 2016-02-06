《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--2月6日

路透上海2月6日 - 春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中 国央行公开市场逆回购连日操作，单周净投放4,400亿元人民币，虽较上 周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满 足，资金面安度节前考验。 中国央行春节前三周通过MLF、SLO、逆回购及国库现金定存累计净投 放资金已逾2万亿元。业内人士指出，随着节前投放的大量流动性节后到 期，资金面又将面临新一轮考验，现金回流速度尚不确定，若与到期节奏 不匹配或仍会对资金形成短期压力，不过央行应会密切关注动向，继续伺 机出手相助。 他们还认为，季节性资金需求高峰过后，影响资金面的主要因素再次 回归到汇率贬值导致的资本流出以及外汇占款下降；央行虽依旧面临补充 基础货币的压力，但由于汇率、避免金融风险积累、降杠杆等因素掣肘， 降准降息可能仍非首选工具，除非经济弱势进一步恶化，否则央行还会倾 向使用MLF、PSL等工具为资金面补血。 以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回 购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期 量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------------------------ --------------------------- 累计 +16,750 ------------------------------------------------------------ --------------------------- 1/30-2/6 -- -- -- 6,200 1,8 00 -- +4,400 ------------------------------------------------------------ --------------------------- 1/23-1/29 -- -- -- 8,800 1,9 00 -1,500 +5,400 ------------------------------------------------------------ --------------------------- 1/16-1/22 -- -- -- 5,550 2,4 00 1,500 +4,650 ------------------------------------------------------------ --------------------------- 1/9-1/15 -- -- -- 2,400 2,0 00 -- +400 ------------------------------------------------------------ --------------------------- 1/1-1/8 -- -- -- 2,000 1 00 -- +1,900 ------------------------------------------------------------ --------------------------- 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期 量统计时间段为上周六至本周五，节日换休时以实际工作日为准。 4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2 /7-2/14和2/15-2/19。 5.为做好春节前后流动性管理工作，保持流动性合理充裕，央行增 加2016年春节前后公开市场操作场次，从1月29日(周五)起至2月19日，除 了周二、周四常规操作外，其它工作日均正常开展公开市场操作，操作流 程保持不变。 此外从1月29日起，央行将政府支持机构债券和商业银行债券纳入 公开市场操作和短期流动性调节工具（SLO）质押品范围。（完） (整理 边竞/吴芳；审校 张金栋)