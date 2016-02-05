《全球汇市》美元仍表现不佳，等待美国非农就业报告出炉

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
英镑兑美元 最新下滑约0.1%报1.4571，脱离周四高点1.4672，但本周仍有望录得逾2%的涨幅。
澳元兑美元 下滑约0.3%报0.7179，之前澳洲公布零售销售数据令人失望。
但澳元本周涨幅或仍超1%，且距离上日触及的一个月高点0.7242不远。
澳洲央行周五公布的季度报告也对澳元起到一些支撑作用。澳洲央行继续强调，是否降息要取决于就业数据，以及最近金融市场动荡是否导致全球经济减速。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1196 1.1206 -0.09 +3.09 1.0860
美元/日圆 116.64 116.74 -0.09 -3.04 120.30
欧元/日圆 130.61 130.86 -0.19 +0.11 130.47
美元/瑞郎 0.9934 0.9928 +0.06 -0.84 1.0018
英镑/美元 1.4565 1.4587 -0.15 -1.17 1.4738
美元/加元 1.3722 1.3751 -0.21 -0.85 1.3839
美元/离岸人民币 6.5747 6.5740 +0.01 +0.10 6.5680
澳元/美元 0.7185 0.7199 -0.19 -1.24 0.7275
新西兰元/美元 0.6692 0.6720 -0.42 -1.95 0.6825
澳元/日圆 83.820 84.060 -0.29 -4.34 87.620
新西兰元/日圆 78.070 78.460 -0.50 -4.77 81.980
英镑/日圆 169.86 170.30 -0.26 -4.15 177.22
澳元/新西兰元 1.0732 1.0702 +0.28 +0.64 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 孙国玉/陈宗琦/徐文焰/李爽 审校 徐文焰/孙茉莉)
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。