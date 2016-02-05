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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 12:21 BJT

《全球汇市》美元仍表现不佳，等待美国非农就业报告出炉

英镑兑美元 最新下滑约0.1%报1.4571，脱离周四高点1.4672，但本周仍有望录得逾2%的涨幅。

澳元兑美元 下滑约0.3%报0.7179，之前澳洲公布零售销售数据令人失望。

但澳元本周涨幅或仍超1%，且距离上日触及的一个月高点0.7242不远。

澳洲央行周五公布的季度报告也对澳元起到一些支撑作用。澳洲央行继续强调，是否降息要取决于就业数据，以及最近金融市场动荡是否导致全球经济减速。

纽约 当日 今年来 2015年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1196 1.1206 -0.09 +3.09 1.0860

美元/日圆 116.64 116.74 -0.09 -3.04 120.30

欧元/日圆 130.61 130.86 -0.19 +0.11 130.47

美元/瑞郎 0.9934 0.9928 +0.06 -0.84 1.0018

英镑/美元 1.4565 1.4587 -0.15 -1.17 1.4738

美元/加元 1.3722 1.3751 -0.21 -0.85 1.3839

美元/离岸人民币 6.5747 6.5740 +0.01 +0.10 6.5680

澳元/美元 0.7185 0.7199 -0.19 -1.24 0.7275

新西兰元/美元 0.6692 0.6720 -0.42 -1.95 0.6825

澳元/日圆 83.820 84.060 -0.29 -4.34 87.620

新西兰元/日圆 78.070 78.460 -0.50 -4.77 81.980

英镑/日圆 169.86 170.30 -0.26 -4.15 177.22

澳元/新西兰元 1.0732 1.0702 +0.28 +0.64 1.0664

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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