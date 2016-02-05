《路透晚报》--2月5日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--全球经济：IMF总裁称中国可以避免硬着陆，但经济转型料产生广泛影响

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周四表示，如果中国政府推进国企改革，坚持推动汇率政策市场化并进行充分沟通，那么是中国能够避免“硬着陆”的。

--中国环保：京津冀地级及以上城市将统一重污染天气预警分级标准

中国环境保护部会同中国气象局联合发函，要求从现在起到3月31日，京津冀地级及以上城市试行统一重污染天气预警分级标准，其中北京、天津、唐山、保定、廊坊、沧州率先实施。

--中国反腐：广东省副省长刘志庚涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中央纪委监察部网站周四晚间发布公告，广东省副省长刘志庚涉嫌严重违纪接受组织调查。中纪委并对湖北省原省委常委、组织部部长贺家铁严重违纪问题进行了立案审查，黄石市人民政府副市长刘圣华因涉嫌严重违纪，正接受组织调查。

--台湾数据：1月CPI年增0.81%连五个月正数，创14个月高位

台湾主计总处周五公布，1月消费者物价指数(CPI)较上年同期升0.81%，为连续第五个月为正数，更创14个月的高位；路透调查预期为年增0.72%。前高则是2014年11月的年增0.85%。

【金融】

--中国政策：防范和处置非法集资，守住不发生系统性区域性金融风险底线--国务院

中国政府网周四晚刊登国务院公布的《关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》，要求各地区、各有关部门加大防范和处置力度，建立和完善长效机制，守住不发生系统性区域性金融风险底线。

--中国央行：强化中央银行宏观审慎监管职能，推进金融监管体制改革--央行官员

中国央行货币政策司司长李波称，强化宏观审慎政策框架是央行下一步推动金融监管体制改革的核心所在；从这点出发，“央行+行为监管局”或“央行+审慎监管局+行为监管局”是推进金融监管体制改革的两种较好的选择。

【固定收益】

--《分析》中国央行节前连日逆回购保驾资金面，宽松政策不改降准将慎用

春节长假前最后一周为巩固流动性稳定局面，中国央行公开市场逆回购连日操作，截至周五单周净投放3,300亿元人民币，虽较上周有所下降，但在央行多周来的保驾护航下，节日备付需求已得到基本满足，资金面安度节前考验。

--中国货币市场：逆回购续护航回购利率小跌，七天品种因跨节需求稍显

中国央行公开市场周五继续逾千亿逆回购呵护资金面，主要回购利率稳步回落。交易员表示，明日为春节前最后一个交易日，场内隔夜品种需求寥寥，多数机构融出反而稍显不易，较之14天期限品种，七天期因正好跨节且价格相对便宜更受青睐。

--中国债市动态：国债期货上涨现券波动甚微，节前人气淡成交稀少

中国银行间债市周五现券收益率变动甚微，本周日(7日)起春节假期将至，债市人气愈加清淡，交易亦不活跃。不过交易员称，因近日美元走弱、人民币上涨，国债期货走势坚挺，在此前连续两日录得上涨的基础上，周五早盘继续走升。

--中国票据市场：转贴利率冲高后本周有所回落，风险事件冲击稍弱化

中国票据市场转贴利率在此前连续冲高后，本周有所回落；票据风险事件以及监管加强对市场的冲击稍有弱化，利率的快速反弹也令票据配置价值显现，抄底资金入场令转贴利率由升转跌，不过临近春节长假，市场报价也日渐稀疏。

--中国信用债：天威集团再曝违约风险，11天威MTN1本息兑付存不确定性

中国保定天威集团周五公告，其发行的2011年度第一期中期票据11天威MTN1应于2月24日兑付本息，由于公司持续亏损、资金枯竭，主要资产被轮候查封，兑付本息存在不确定性。

--中国信用债：大公下调亚邦集团评级至A，2月9日到期短融仍未发兑付公告

中国大公国际资信评估有限公司周五公告称，决定将亚邦投资控股集团主体评级由AA-下调至A，评级展望调整为负面，因其资金链紧张，自身偿债来源存在不确定性；此外亚邦集团应于2月9日到期兑付的短融15亚邦CP001，至目前为止仍未发布兑付公告。

【外汇】

--中国外汇：人民币汇率对一篮子货币基本稳定，不存在持续贬值基础--外管局局长

中国外汇管理局长潘功胜近日称，当前中国国际收支状况基本平稳，跨境资本流动风险总体可控；人民币汇率对一篮子货币保持了基本稳定，不存在持续贬值的基础。

--中国外汇：外汇局与银联未对银行卡境外保险类商户使用政策进行调整

中国国家外汇管理局周五表示，国家外汇局和中国银联未对银行卡在境外保险类商户使用的政策进行调整。重申将保险类商户设为金额限制类，持卡人在此类商户单笔交易金额不得超过等值5,000美元。

--路透调查：人民币将进一步下滑，但无大幅贬值风险

周五公布的路透调查显示，未来12个月人民币将跌至数年低点，这是依据当局将进一步宽松政策的预期、资本持续外流和相对强势的美元将施加压力。但调查显示，人民币不大可能大幅贬值，至少6月之前如此。本次调查在本周进行，访问了逾50位外汇策略师。

--中国外汇：应尽快引入“人民币兑篮子汇率宽幅区间波动”，并采严格资本管制--专家

在成熟的金融理论里，“不可能三角”之说对市场参与者理解一国的长期金融政策有着神喻一样的指导作用，因此被奉为圭皋。但理论界近年提出的“金融三难选择”理论，同样值得政策决策者深思，特别是在全球市场波动日益频繁的当下。

--《人民币综述》春节空头突袭CNH的疑虑暂消，然预期管理难度加大

离岸人民币市场开年以来走势愈发波诡云谲，尤其是在远期及期权市场上暗流涌动，然美元指数一度触及10月以来低点后，离岸即期连续两日自低点一度大涨逾800点，空头暂难利用春节假期在CNH市场“兴风作浪”，但后续管理市场预期难度加大，考验监管层水平。

--中国汇市：美指下挫致人民币早盘涨近百点，假期将至成交量回落

人民币兑美元即期周五早盘涨近百点创近一月新高，中间价则因美指连两日重挫续升逾百点，再创近一个月新高。交易员称，美指走弱小幅缓解人民币贬值压力，但中国经济基本面下行，国际资本短期仍倾向流出，春节后如果央行干预减少，人民币仍看贬。

--中国外汇：去年资本和金融账户转逆差，今年仍延续但风险可控--外管局

中国国家外汇管理局周四称，2015年中国国际收支从长期以来的基本“双顺差”转为经常账户顺差、资本和金融账户（不含储备资产）逆差，2016年这一格局将延续，国际收支状况将基本平稳，跨境资金流动风险总体可控。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌，春节长假前最后一个交易日市场交投清淡

中国股市沪综指周五震荡收跌。分析师指出，今天是春节长假前最后一个交易日，市场交投清淡，股指在窄幅区间反复波动，今日午后盘中一度有资金拉升工程类个股护盘，但节前套现卖盘亦很坚决，尾盘指数出现跳水。节后走势须视假日期间国际市场动态。

--《技术分析》中国股市沪综指反弹力度仍偏弱

中国股市沪综指本周震荡反弹，上涨主要依赖政策性护盘。技术面显示，短线上涨性质属超跌反弹，量能未见明显放大，力度偏弱，2,800点上方已形成较强阻力，股指仍有受阻回落要求；中线看，大盘仍处于年初以来的单边下跌趋势中，股指在2,600-2,800点区间将有一个震荡过程。

--中国证券：125家券商去年实现净利2,448亿元，同比增153%--证券业协会

中国证券业协会统计数据显示，125家证券公司2015年实现营业收入5,751.55亿元人民币，同比增长121%，全年实现净利润2,447.63亿元，同比增长153%，124家公司实现盈利。

--中港个股：中信证券称前期协助或接受调查的高管陆续返回，1月业绩巨亏

中国最大券商--中信证券周五公告称，公司前期协助或接受有关机关调查的徐刚、葛小波、刘威、陈军、闫建霖、祁曙光、陈荣杰已陆续返回工作单位或住所；目前，公司经营情况正常。

--中国个股：海南航空拟以4.5亿美元投资巴西廉价航空Azul，成其最大股东

中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司 600221.SS 周五公告称，为迅速拓展海南航空在南美洲、非洲和欧洲的航线网络布局，海南航空或其子公司拟以自有资金4.5亿美元以增资方式投资巴西廉价航空公司Azul，增资完成后海航将成为Azul最大股东。 (完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)