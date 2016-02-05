《汇市简讯》澳元兑美元在重要事件及农历新年期假前横盘整理

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
0408GMT * 澳元兑美元今日在小幅区间内走势震荡，亚洲盘因农历新年假期而 趋淡 * 澳元兑美元在隔夜创下0.7242高位后，大都横盘整理 * 如今强劲支撑位为前阻力位0.7150以及昨日低位0.7153 * 今晚美国非农就业报告后，中国发布外汇储备数据，需关注 * 如果美元持续疲弱，欧元兑美元在未来一周将是推动力 * 市场在结构上是做空欧元，尤其是期权市场，将成为被迫的买家 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 王颖)
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。