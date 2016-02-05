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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 12:32 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元在重要事件及农历新年期假前横盘整理

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    * 澳元兑美元今日在小幅区间内走势震荡，亚洲盘因农历新年假期而
趋淡
    * 澳元兑美元在隔夜创下0.7242高位后，大都横盘整理
    * 如今强劲支撑位为前阻力位0.7150以及昨日低位0.7153
    * 今晚美国非农就业报告后，中国发布外汇储备数据，需关注
    * 如果美元持续疲弱，欧元兑美元在未来一周将是推动力
    * 市场在结构上是做空欧元，尤其是期权市场，将成为被迫的买家
    (完)
      
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 (编译 戴素萍 审校 王颖)

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