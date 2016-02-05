台湾货币市场：农历年最后交易日短率稳中带软，年后通货回笼料资金更宽裕

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
* 短率稳中带软 * 年前最后一个交易日央行维稳资金 * 票券商缺口不大，拆入资金利率走低 * RP市场成交不多 记者 高洁如 路透台北2月5日 - 台湾银行间短率周五稳中带松。交易员指出，央行调控年前资金处 于宽裕，持续减发存单，农历年前最后一个交易日资金和利率皆稳中带松。 资金调度人士表示，虽然市场需求不高，但是今日央行定存单仍然减发，令银行有充足 的周转金可供调度。今日各银行的分行发放新钞也到高峰，排队人潮涌现。 〞今天感觉算松，而且老大(央行)也少收了存单。〞一位大型银行交易员说。 他们表示，市场资金充裕，票券商需调度的资金有限，拆款利率则较上日走低；甚至还 有一些银行需要央行收入隔夜资金。 台北股市和债市今日休市，周五是农历年前最后一个营业日，但货币市场和汇市则正常 开市。 因应农历年新钞需求，台湾银行从1月起陆续排定银行提领新钞，根据央行统计，2月4 日的通货发行数达到2兆2,210.28亿台币，较前日增加约884.26亿。 本地时间14:54 今日报价 上日收盘 台币兑美元 33.319 33.608 台湾加权股价指数<.TWII 8,063.00 8,131.24 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.201% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.260% 0.200-0.260% --一周拆款利率区间 -- -- --两周拆款利率区间 0.230-0.400% 0.200-0.420% **短票利率略有走低** 短票市场方面，票券商指出，今日缺口已很少，部分银行有多钱，今日票券商就尽量卖 票给银行，以协助银行在未来九天的资金调度，因此不论短票或是拆款的利率均较上日走低 。 〞今天原则帮助银行为主，如果(银行)数据没有调好，一下子要放九天，我能帮就帮， 〞一位票券商交易主管表示。 他们也说，因市场基本不缺，甚至要帮助银行消化资金，今日承做的短票和拆款利率再 走低一些。展望年后，因通货回笼，不排除利率再度下行。 台湾货币市场资金调度人士周三表示，2月提存期因农历年后通货回笼的宽松因素，预 料市场资金将宽裕，短票利率交易区间有走低机会，区间预估在0.355-0.40%。 今日大型票券商与银行间承作年后的短票利率主要落在0.36-0.38%，上日在0.38-0.40% 。 集保公司资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率在0.39 2%，前日0.393%；上日区间在0.30-0.42%，前日在0.36-0.45%；上日成交量129.84亿台币， 前日在121.69亿台币。 周五央行定存单则是到期3,587.50亿。发行情况则待稍晚央行公布。 拆款中心资料 显示，修正后周四的超额准备为270亿台币，累积超额准备为270亿 台币、加计前期1%的超额准备为1,773亿台币。 **债券RP市场少成交** 债券附买回(RP)市场方面，今日证券商已大多休假，只剩票券商开门营业。而票券商就 算做生意调钱，缺口也不大。趁着今日，部分票券商对外报价利率已全面调低，等待年后的 通货回笼可做低一点的利率。 〞年后资金会满出来，感觉会爆多，〞 一位大型票券商交易员表示。 另外一位大型票券商交易主管则表示，今日只做续单，不收新钱，和银行承做长天期、 落点在月内的资金都收到2月底，利率约在0.43%，不过量不大。 至于投信方面，他们表示，部分投信仍有余钱，惟到单落点不多，最多是小做而已。 今日证券商的附买回成交几稀，封关时少数承做的证券商公债附买回利率在0.45%，公 司债在0.50%。 大型票券商与金融机构承作的短天期债券附买回利率落在0.25-0.30%，大致同上日，区 间低位成交不少；跨年利率不分公债／公司债利率在0.35-0.43%，上日在0.35-0.40%。(完) (审校 杨淑祯)
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。