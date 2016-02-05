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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 13:38 BJT

标题新闻：马来西亚12月出口较上年同期成长1.4%进口增3.2%均低于预期，对中国出口下滑5%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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