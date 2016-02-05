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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 14:05 BJT

国际油市：原油期货在亚洲交易时段持稳，下周将迎来春节假期

年初以来油价急剧波动，尤其是本周，油价波动剧烈，因利好因素与利空因素展开激烈博弈。利好因素包括美元指数 下跌、主要产油国为支撑油价可能进行的减产谈判等，利空因素则包括美国创纪录的原油库存、增产相关报导以及全球经济进一步放缓。

BMI Research称，“美国原油库存增加对美国原油期货构成的风险上升，未来六到八周库存持续增加可能将令美国原油价格受创。”

然而，只要产油国未能就产量达成一致，再加上中国经济放缓之势似有向世界蔓延的迹象，油市总体前景依然不妙。

“目前宏观经济环境不佳，全球工业生产、制造业和汽车需求指标均表明需求疲软，”大宗商品经纪Marex Spectron称。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍/张荻)

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