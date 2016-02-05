国际油市：原油期货在亚洲交易时段持稳，下周将迎来春节假期

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
年初以来油价急剧波动，尤其是本周，油价波动剧烈，因利好因素与利空因素展开激烈博弈。利好因素包括美元指数 下跌、主要产油国为支撑油价可能进行的减产谈判等，利空因素则包括美国创纪录的原油库存、增产相关报导以及全球经济进一步放缓。
BMI Research称，“美国原油库存增加对美国原油期货构成的风险上升，未来六到八周库存持续增加可能将令美国原油价格受创。”
然而，只要产油国未能就产量达成一致，再加上中国经济放缓之势似有向世界蔓延的迹象，油市总体前景依然不妙。
“目前宏观经济环境不佳，全球工业生产、制造业和汽车需求指标均表明需求疲软，”大宗商品经纪Marex Spectron称。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 蔡美珍/张荻)
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。