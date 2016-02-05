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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 13:56 BJT

澳洲股市：扳回多数跌幅近收平，矿业股涨势抵销银行和消费股跌势

路透墨尔本2月5日 - 澳洲股市周五扳回多数跌幅，收盘近持平，主因矿业股尾盘涨势抵销了权重银行股和消费股的跌势。

澳股指标S&P/ASX 200指数 微幅收低0.08%，报4,976.2点，脱离周三所及的两周低点。(完)

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