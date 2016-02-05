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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 14:28 BJT

新兴汇市：亚币本周周线料再上涨，市场等待美国非农就业数据

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 116.78 116.77 -0.01 +3.01 120.30

坡元 1.3986 1.3973 -0.09 +1.35 1.4175

台币 33.267 33.608 +1.03 -0.60 33.066

韩元 1193.97 1202.10 +0.68 -1.59 1174.95

泰铢 35.50 35.55 +0.14 +1.46 36.02

菲律宾披索 47.71 47.78 +0.15 -1.70 46.90

印尼卢比 13590.00 13635.00 +0.33 +1.43 13785.00

印度卢比 67.64 67.54 -0.15 -2.20 66.15

马币 4.1360 4.1530 +0.41 +3.72 4.2900

人民币 6.5676 6.5646 -0.05 -1.15 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 李春喜/于春红/张荻/张若琪/蔡美珍)

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