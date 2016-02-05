新兴汇市：亚币本周周线料再上涨，市场等待美国非农就业数据

港报社评：派钱派得万箭穿心，曾营勿恃民望优势--信报1月20日

正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。