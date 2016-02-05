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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 14:25 BJT

日本股市：日经指数连续第四日下挫，关注美国就业数据

夏普 受收购预期支撑，逆势大涨。因传台湾鸿海董事长郭台铭在大阪会晤夏普高层 。

东证股价指数 跌1.4%至1,368.97，共计33.9亿股换手，远高于通常的日均量22亿股。

JPX-日经400指数 跌1.4%至12,358.86。(完)

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