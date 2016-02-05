欧股业绩：法国巴黎银行计划到2019年削减投行成本12%，以提振获利

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
路透巴黎2月5日 - 法国巴黎银行周五宣布，计划到2019年将投行业务成本削减12%，以提振利润率。同时该行表示，将退出一些业务以带动增长。
监管及合规成本，加上之前宣布的旗下BNL Italian部门9亿欧元(10.1亿美元)的减记，令法国巴黎银行的净利下滑51.7%至6.65亿欧元，低于路透调查分析师给出的平均预估8.45亿欧元。
但法国巴黎银行宣布第四季营收增长稍稍快于预期，其中企业和机构银行业务的营收增长8.4%，这部分得益于衍生品交易的大幅增长。
法国巴黎银行计划到2019年省下10亿欧元的成本，关注资本投入较少并能产生费用收入的业务，诸如证券服务、交易银行和顾问业务。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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