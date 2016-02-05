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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 14:43 BJT

欧股业绩：法国巴黎银行计划到2019年削减投行成本12%，以提振获利

路透巴黎2月5日 - 法国巴黎银行周五宣布，计划到2019年将投行业务成本削减12%，以提振利润率。同时该行表示，将退出一些业务以带动增长。

监管及合规成本，加上之前宣布的旗下BNL Italian部门9亿欧元(10.1亿美元)的减记，令法国巴黎银行的净利下滑51.7%至6.65亿欧元，低于路透调查分析师给出的平均预估8.45亿欧元。

但法国巴黎银行宣布第四季营收增长稍稍快于预期，其中企业和机构银行业务的营收增长8.4%，这部分得益于衍生品交易的大幅增长。

法国巴黎银行计划到2019年省下10亿欧元的成本，关注资本投入较少并能产生费用收入的业务，诸如证券服务、交易银行和顾问业务。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

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