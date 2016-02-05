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货币新闻 | 2016年 2月 5日 星期五 14:47 BJT

欧股业绩：沃尔沃第四季核心获利低于预期，下调北美重卡市场展望

路透斯德哥尔摩2月5日 - 汽车制造商沃尔沃 公布第四季核心获利稍低于预期，其并下调了对北美重卡市场的展望，称将降低在该地区的产量。

沃尔沃表示其经调整的营业利润升至45.7亿瑞典克朗(5.4376亿美元)，上年同期为30.2亿瑞典克朗。这要低于路途调查分析师给出的平均预估47.2亿瑞典克朗。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)

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