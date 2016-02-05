欧股业绩：沃尔沃第四季核心获利低于预期，下调北美重卡市场展望

港报社评：特首参选人，要面向全港市民--经济日报1月20日
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
路透斯德哥尔摩2月5日 - 汽车制造商沃尔沃 公布第四季核心获利稍低于预期，其并下调了对北美重卡市场的展望，称将降低在该地区的产量。
沃尔沃表示其经调整的营业利润升至45.7亿瑞典克朗(5.4376亿美元)，上年同期为30.2亿瑞典克朗。这要低于路途调查分析师给出的平均预估47.2亿瑞典克朗。(完) (编译 王洋; 审校 张荻)
林郑和曾俊华均来自政府最高决策层，对香港问题有深刻认识，熟悉政府运作，管治能力毋庸置疑，他们在过去有份参与政策制定，对解决本港当前问题也是责无旁贷；因此两人参选不能只说理念与大体方向，必须提出具体而可行的政策方案和新施政作风，带领港人走出困局。
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。