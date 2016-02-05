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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 14:58 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚洲交投淡静，待美国就业报告及农历新年

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* 欧元/美元跌0.08%，澳元/美元跌0.17%，新西兰元/美元跌0.39%，美元/日圆持平

* 美元/印尼卢比跌0.29%，美元/人民币涨0.07%，美元/马币(林吉特)跌0.34%，美元/韩元跌0.39%

* 日股日经指数跌1.32%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.45%，E-迷你标普指数期货跌0.21%，美国原油跌0.09%，美国公债收益率1.8391%

* 美国1月非农就业岗位增长料放缓，因温和天气的提振效应消退

* 澳洲央行强调就业市场强劲，认为未来经济增长低于趋势且通胀温和 (完)

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全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 蔡美珍)

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