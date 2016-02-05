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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 15:08 BJT

国际油市：亚洲柴油和航煤裂解价差下跌，因亚洲需求疲弱

路透新加坡2月5日 - 亚洲柴油和航煤裂解价差周五下跌，行业消息人士称，因亚洲和非洲需求疲弱。

汤森路透数据显示，2月柴油裂解价差下跌0.27美元，较迪拜原油每桶升水8.48美元，航煤裂解价差下跌0.47美元，较迪拜原油每桶升水11.18美元。

BMI Research分析师周五在研究报告中称，未来两年中国的航煤需求料将受到抑制，因在经济持续波动情况下，人们对航空旅行的需求下降。

分析师称，尽管2015年12月中国航煤消费升至数月高点，较上年同期增长16.8%，但这主要是新年假期航煤需求增加，以及航煤价格持续疲弱所带来的综合影响。

短期内这一形势可能将持续，因春节假期内人们的航空旅行将增加。

新加坡现货交易中达成两笔柴油交易，没有达成航煤交易。

道达尔从中石油买入15万桶含硫500ppm柴油，每桶为38.50美元，船期为2月20至24日。

兴隆向维多卖出23.5万桶含硫10ppm柴油，每桶较2月23至29日新加坡平均报价升水1.18美元，船期为2月25至29日。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 张荻)

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