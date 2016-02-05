日本债市：公债价格大多上涨，10年期公债收益率接近零

《香港报摘》--其他报纸重要消息1月20日
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
10年期公债期货 上涨0.48点至151.40。
较明显的例外是30年期公债，受下周二标售30年期公债前的审慎心态影响，30年券价格涨势受限。
自上周五日本央行宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负0.1%的利率以来，日本公债收益率就一直下降。
短天期公债收益率已跌到远低于0.1%的水准，因投资人臆测日本央行未来可能进一步调降利率。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 -0.195% -1.5 -0.180%
五年期公债 -0.185% -3.5 -0.150%
10年期公债 0.025% -3.0 0.055%
20年期公债 0.760% -1.0 0.770%
30年期公债 1.055% -1.0 1.065%
10年期公债期货 <0#JGB:> 151.40 +0.48 150.92
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/张若琪 审校 李婷仪)
--盈德气体 股东内讧升级，持有该公司12.41%权益的董事长赵项题为首，动议罢免非执行董事孙忠国及Trevor Raymond Strutt职务，同时质疑两人管理公司时财务转差，孙氏的私人生意更与公司业务存在竞争之嫌，要求两人交代。
正式表态有意参选特首的第四人出现了，辞职超过一个月终于获国务院批准的前财政司司长曾俊华昨日召开记者会，宣布其参选的三大信念：信任、团结和希望。至于其竞选标志的图案，则是两座山，一座是太平山，代表财富，另一座是狮子山，象征香港精神；然而骤眼看来，那两座山亦恰似胡须曾的个人特征二撇鸡。
美元指数周四上涨至101.73，受乐观的美国就业与楼市数据提振，美国12月房屋开工反弹幅度超过预期，因经济不断改善，提振对出租房的需求。上周初请失业金人数则意外降至接近43年低位。