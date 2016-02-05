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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 15:22 BJT

日本债市：公债价格大多上涨，10年期公债收益率接近零

10年期公债期货 上涨0.48点至151.40。

较明显的例外是30年期公债，受下周二标售30年期公债前的审慎心态影响，30年券价格涨势受限。

自上周五日本央行宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负0.1%的利率以来，日本公债收益率就一直下降。

短天期公债收益率已跌到远低于0.1%的水准，因投资人臆测日本央行未来可能进一步调降利率。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 -0.195% -1.5 -0.180%

五年期公债 -0.185% -3.5 -0.150%

10年期公债 0.025% -3.0 0.055%

20年期公债 0.760% -1.0 0.770%

30年期公债 1.055% -1.0 1.065%

10年期公债期货 <0#JGB:> 151.40 +0.48 150.92

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 于春红/张若琪 审校 李婷仪)

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