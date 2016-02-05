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亚洲 | 2016年 2月 5日 星期五 16:01 BJT

日股业绩：高田前三季营收同比增长15.7%，维持年度净利预估不变

路透东京2月5日 - 日本安全气囊生产商高田 周五维持年度财测不变，但表示其中未考虑最近在美国等地召回数百万辆汽车的影响。这些召回可能导致品质相关的费用激增。

高田仍预计截至3月31日的年度净利为50亿日圆(4,281万美元)。此前公布截至12月31日的九个月净利为25.2亿日圆，上年同期为亏损324.8亿日圆。

会计年度前九个月营收为5,434亿日圆，较上年同期增长15.7%。营业利润增长37.7%至322亿日圆。

同期营业利润同比成长37.7%至322亿日圆。(完)

(编译 张涛；审校 张明钧)

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