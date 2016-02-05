日股业绩：高田前三季营收同比增长15.7%，维持年度净利预估不变

港报财经评论：网络剧地域无边，烧银纸天大考验--信报1月20日

恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。