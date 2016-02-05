日股业绩：高田前三季营收同比增长15.7%，维持年度净利预估不变

港报财经评论：上证沽压有限，等候春节行情--经济日报1月20日
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
路透东京2月5日 - 日本安全气囊生产商高田 周五维持年度财测不变，但表示其中未考虑最近在美国等地召回数百万辆汽车的影响。这些召回可能导致品质相关的费用激增。
高田仍预计截至3月31日的年度净利为50亿日圆(4,281万美元)。此前公布截至12月31日的九个月净利为25.2亿日圆，上年同期为亏损324.8亿日圆。
会计年度前九个月营收为5,434亿日圆，较上年同期增长15.7%。营业利润增长37.7%至322亿日圆。
同期营业利润同比成长37.7%至322亿日圆。(完)
(编译 张涛；审校 张明钧)
港股经周三急升，昨回气，恒指 收报23,049点，跌0.2%；国指 收报9,792点，跌0.1%，大市成交额553.6亿港元。
恒指 昨天藉美元及美债息上扬而回吐，但跌幅不大，回落48点，收报23,049点，成交只得553亿港元。美国联储局主席耶伦的加息立场较之前强硬，触发美元及美息转强。不过，美元自年初以来一浪低于一浪的走势未变，暂时只是大升后的调整。
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